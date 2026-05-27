O mountain bike vive um dos momentos mais fortes no Brasil. A modalidade se consolidou como um estilo de vida que conecta performance, saúde mental, contato com a natureza e um mercado crescente de equipamentos e tecnologia voltados aos ciclistas.

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O crescimento do esporte acompanha uma mudança de comportamento dos brasileiros, principalmente nos últimos 5 anos, com cada vez mais pessoas buscando atividades ao ar livre como forma de equilíbrio físico e mental. Nesse cenário, provas como o Sertões MTB ajudam a consolidar o esporte não apenas como competição, mas como experiência de comunidade, bem-estar e conexão com a natureza.

Segundo levantamento da Ticket Sports em parceria com a Aliança Bike, o MTB segue como a modalidade de ciclismo mais praticada no país. O estudo também aponta uma mudança importante no perfil do atleta brasileiro: os ciclistas estão investindo cada vez mais em equipamentos, acessórios e manutenção preventiva para garantir melhor desempenho e maior durabilidade das bikes.

Com bicicletas que frequentemente tem um valor de mercado que ultrapassa os R$ 10 mil, o cuidado técnico passou a fazer parte da rotina dos atletas, especialmente em terrenos instáveis, em que barro, poeira e desgaste constante impactam diretamente a performance da bike.

Mountain bike e parceiros

É nesse contexto que marcas de diferentes segmentos começam a ampliar presença dentro do universo do ciclismo. A Kärcher, parceira do Sertões MTB há oito anos, aposta no esporte como uma plataforma para reforçar o conceito de cuidado e manutenção inteligente dos equipamentos.

Durante as etapas da competição, a marca disponibiliza estações de lava-bike para os atletas, oferecendo limpeza técnica das bicicletas ao longo da prova. Além da estética, a ação busca preservar componentes sensíveis, reduzir o acúmulo de resíduos na transmissão e garantir melhor funcionamento da bike para as etapas seguintes.

“O ciclista passou a enxergar a bike como um investimento de longo prazo. Hoje, manutenção, conservação e praticidade também fazem parte da experiência do esporte. Além da performance, a limpeza adequada após as provas também evita sujeira no transporte da bike garantindo praticidade para o atleta em deslocamentos e viagens”, afirma Lígia Pugliesi, da Kärcher.

Outro ponto que ganha relevância dentro do universo do MTB é a sustentabilidade. Em provas realizadas em áreas naturais, a eficiência no uso de água se tornou um tema importante para atletas e organizadores. Soluções de alta pressão utilizadas em estações de limpeza permitem economia significativa de água em comparação às mangueiras tradicionais, além de oferecer maior precisão na limpeza de componentes delicados.

Esse movimento acompanha a expansão de competições como o Sertões MTB, um dos principais circuitos nacionais da modalidade, que reúne atletas profissionais e amadores em provas de resistência realizadas em cenários naturais. Em 2026, o campeonato conta com etapas em Nova Lima e Ibitipoca, em Minas Gerais, além de categorias voltadas tanto para bicicletas convencionais quanto para e-bikes, modalidade que vem ganhando força no país com o avanço das bikes elétricas. A Aliança Bike aponta que o mercado brasileiro de bicicletas elétricas movimenta cerca de R$ 511 milhões por ano.

A etapa mineira percorre trilhas e caminhos tradicionais da região, combinando desafios técnicos, contato com a natureza e paisagens que transformaram Nova Lima em um dos principais destinos do mountain bike nacional.