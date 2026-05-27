A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando à prefeitura a realização de estudos para instalação de proteção e sinalização em trecho rodoviário urbano da rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), visando aumentar a segurança viária e promover a proteção da fauna.

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No documento a vereadora relata ter recebido diversas reclamações de moradores sobre a falta de estruturas de segurança, como grades e telas, ou sinalização devida, em pontos próximos a áreas residenciais. A situação tem provocado alto índice de atropelamentos de animais.

Fala Juliana

“Nesses locais, frequentemente ocorrem atropelamentos de animais. Essa situação, além de causar sofrimento à fauna local, representa graves riscos à segurança dos moradores e dos motoristas que trafegam pela via”, afirma Juliana.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (2) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

Rovina pede iluminação em área pública no Jardim Terramérica

O vereador Dr. Wagner Rovina (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando a prefeitura informações sobre iluminação pública e utilização de terrenos localizados no quarteirão entre as Rua Roberto Jensen, Rua Benaiah, Rua Alice Moro Misson e Avenida Padre Oswaldo Vieira, no bairro Jardim Terramérica.

De acordo com o parlamentar, uma pista de caminhada foi instalada recentemente na região e tem sido constantemente utilizada por moradores para atividades físicas, especialmente nos períodos da manhã e da noite. Dr. Rovina destaca que a ausência de iluminação adequada tem gerado insegurança e dificultado a utilização do espaço no período noturno.

“A baixa visibilidade compromete a segurança de pedestres, praticantes de atividades físicas e moradores das proximidades, além de contribuir para a sensação de insegurança na região. Além da necessidade de iluminação pública, moradores também questionam qual será a destinação futura dos referidos terrenos, considerando o potencial urbanístico e de lazer existente na área, especialmente diante da crescente utilização do espaço pela população local”, comenta Dr. Rovina.

No requerimento, o autor questiona se a prefeitura possui planejamento para a instalação de postes de iluminação pública, além de perguntar qual será a destinação dos terrenos citados no documento, considerando ainda a possibilidade da implantação de novos dispositivos de lazer e convivência para a população.

O requerimento foi aprovado pelos vereadores em plenário durante sessão ordinária de terça-feira (26) e será encaminhado à prefeitura para resposta.