O Burger King® anuncia a “Semana da Batata”, um período com ofertas exclusivas para marcar o Dia da Batata. Entre os dias 25 e 31 de maio, a rede convida os consumidores a aproveitarem benefícios especiais no app do BK® e curtirem o acompanhamento queridinho da marca em condições especiais.

O grande foco da campanha é presentear o consumidor com uma porção adicional: na compra de combos selecionados que já acompanham batata, o cliente leva mais 1 Batata Frita Pequena. A mecânica de acompanhamento extra foi desenhada para elevar a experiência nos restaurantes, permitindo que os consumidores aproveitem os itens mais icônicos do cardápio com um benefício direto.



Os cupons para garantir a batata adicional estarão disponíveis exclusivamente no app do BK®. Confira os combos participantes da promoção, que inclui mais uma Batata Pequena:

Combo Chicken Duplo por R$ 26,90

R$ 26,90 Combo Big King por R$ 29,90

R$ 29,90 Combo Rodeio Duplo por R$ 29,90

R$ 29,90 Combo Whopper® por R$ 31,90

R$ 31,90 Combo Stacker Duplo Bacon por R$ 31,90

Além do ganho de batata extra nos combos, a marca também disponibiliza uma oferta especial para quem busca uma porção generosa do acompanhamento: o Balde de Batata por apenas R$15,00 durante toda a semana promocional.

Para garantir os preços, o consumidor deve baixar o app do BK®, selecionar o cupom referente à oferta desejada e resgatá-lo em uma das unidades participantes .

Oferta válida de 25/05/2026 a 31/05/2026, exclusivamente no App BK, mediante resgate prévio de cupom na seção Favoritos. Na compra de 1 (um) dos combos participantes (Whopper®, Stacker Duplo Bacon, Big King®, Chicken Duplo, Rodeio Duplo) ou Balde de Batata, o consumidor recebe 1 (uma) Batata Pequena adicional. Oferta não cumulativa com outras promoções, cupons ou descontos; limitada à disponibilidade de produtos e restaurantes participantes (consulte em https://bit.ly/DiaDaBatataBK). Imagens meramente ilustrativas.. TM & © 2026 Burger King Company LLC. Uso sob licença. Todos os direitos reservados.

Sobre Burger King®

O Burger King® é uma das maiores operações de fast food do mundo e está presente em todos os estados do Brasil. O primeiro restaurante da rede no país foi inaugurado em 2004, passando a ser operado oficialmente pela máster franqueada brasileira ZAMP® em 2011. Com mais de 1.000 estabelecimentos, entre lojas próprias e franqueadas, a marca foi considerada uma das mais criativas do mundo por três anos consecutivos em Cannes. Para saber mais sobre Burger King® no Brasil, acesse o site ou acompanhe a marca no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.

Dia da Batata: Popeyes® celebra a data com refill de Balde de Fritas Cajun em todo o Brasil

Em campanha estrelada por Corbucci, marca convoca os apaixonados por batata para ação entre os dia 29 a 31 de maio

Para celebrar o Dia da Batata, em 30 de maio, Popeyes®, uma das maiores cadeias de frango frito do mundo, anuncia uma ação para os fãs de batata. Entre os dias 29 e 31 de maio, a marca promove uma ação de refill de Balde de Fritas Cajun no balcão dos restaurantes, focando em um dos seus maiores diferenciais competitivos: o autêntico tempero da Louisiana.

Ao adquirir a oferta composta pelo Balde de Fritas Cajun + Molhão por R$ 37,90, o cliente terá direito a um refill adicional do balde de batatas. A promoção é válida por até uma hora após a compra, mediante apresentação da nota fiscal e limitada a um refill por CPF.

“Queremos aproveitar a data para destacar nossas Fritas Cajun, que são diferenciadas no sabor, ainda mais quando chuchadas nos nossos molhões. É um convite para o consumidor se esbaldar durante o fim de semana e experimentar um produto que carrega toda nossa identidade de New Orleans”, afirma Felipe Yuzo, Head de Marketing e Comunicação de Popeyes®.

Diferente das batatas fritas convencionais, as do Popeyes® se destacam pela crocância e pela finalização com tempero Cajun. A ativação reforça o posicionamento da marca, que vem incentivando cada vez mais uma experiência “chuchável”, com produtos pensados para serem aproveitados junto aos famosos Molhões.

Oferta válida de 29/05/2026 a 31/05/2026 ou enquanto durarem os estoques. Refil válido apenas para Fritas Cajun com duração de 1 hora mediante a apresentação de nota fiscal.

O refil de Fritas Cajun acompanhará 1 unidade de molhão de 100g, mediante a compra do primeiro Balde de Fritas Cajun. Não há Refil de Molhão 100g. Oferta exclusivas para Balcão e Totem. Consulte os restaurantes não participantes em https://bit.ly/RESTAURANTESNÃOPARTICIPANTES. As ofertas podem ser estendidas e/ou encerradas sem aviso prévio. Itens adicionais ou troca de itens serão cobrados à parte. Sujeito à disponibilidade em estoque. Imagens meramente ilustrativas. Popeyes Louisiana Kitchen, Inc 2026. Todos os direitos reservados.