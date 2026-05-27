Clube mantém relação comercial com Americana Shopping; não confirma nem nega possível dívida, mas analisa medidas administrativas ou judiciais

Depois que o Novo Momento revelou a existência de uma possível dívida de patrocínio do Americana Shopping com o Rio Branco Esporte Clube, ambas as partes se manifestaram. O empreendimento disse que a notícia de uma possível pendência em torno de R$ 50 mil ‘não condiz com a realidade dos fatos’, enquanto o time afirmou tratar dos assuntos internamente.

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Na manhã desta terça-feira (26) o NM divulgou que o clube estaria avaliando a possibilidade de cobrar na Justiça uma dívida referente a parcelas mensais não pagas referente a patrocínio. A informação é que somente a parcela de janeiro teria sido paga, faltando fevereiro, março, abril e maio deste ano – além de junho ainda estar no prazo de pagamento.

O dinheiro pendente inclusive seria utilizado para o pagamento de compromissos, como salários de atletas. Cerca de sete horas depois da publicação, o shopping enviou uma nota atribuindo manifestação conjunta ao clube, na qual é afirmado que a notícia do portal ‘não condiz com a realidade dos fatos’.

“As instituições reforçam que mantêm uma sólida parceria comercial ao longo das últimas duas temporadas, pautada pela ética e pelo desenvolvimento mútuo. Ambas as partes continuam em constante diálogo para avaliar o planejamento e a viabilidade de novos projetos e apoios para os próximos anos”, informa a nota.

Posicionamento Rio Branco

Mais tarde, o Novo Momento recebeu um posicionamento do clube, com conteúdo diferente do enviado pelo shopping e que era atribuído como uma ‘nota conjunta’. “O Rio Branco Esporte Clube mantém uma relação institucional séria e respeitosa com todos os seus parceiros comerciais e patrocinadores”, informou o RB.

“Sobre o Americana Shopping, existem tratativas internas e questões contratuais que estão sendo conduzidas diretamente entre as partes, de forma reservada e responsável. Neste momento, o clube entende que não é adequado tratar publicamente de detalhes envolvendo obrigações contratuais”, descreve.

“Eventuais medidas futuras, sejam administrativas ou judiciais, serão avaliadas internamente pelo departamento jurídico e pela diretoria, sempre buscando a preservação dos interesses do clube e o respeito às relações institucionais”, completa o Rio Branco.

Entretanto, como pode-se perceber, tanto a assessoria do Rio Branco como do Americana Shopping não confirmam nem negam a existência da dívida, conforme apurou o NM. O Rio Branco disputou nesta temporada a Série A3 do Campeonato Paulista, mas não avançou para a fase decisiva da competição.