PM prende sete por tráfico, roubo, sequestro e receptação na região

Ações em Hortolândia, Sumaré e Nova Odessa resultaram na prisão de quatro adultos, apreensão de três adolescentes e resgate de motorista de aplicativo mantido em cárcere privado

O 48º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) registrou uma série de ocorrências de destaque entre terça-feira (26) e a madrugada desta quarta-feira (27) nas cidades de Hortolândia, Sumaré e Nova Odessa. As ações resultaram na prisão de quatro adultos, apreensão de três adolescentes e recuperação de veículos furtados, além do resgate de uma vítima de sequestro e cárcere privado.

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Casal é preso traficando em Hortolândia

A primeira ocorrência foi registrada na madrugada de terça-feira (26), em Hortolândia, durante operação policial no bairro Jardim Minda. Equipes da PM realizaram cerco em um condomínio conhecido por denúncias de tráfico de drogas. Um homem de 35 anos tentou fugir ao perceber a aproximação das viaturas, mas acabou detido.

Com ele, os policiais encontraram um rádio comunicador, dinheiro e uma bolsa contendo entorpecentes. O suspeito confessou o tráfico de drogas. Durante a ação, a moradora do apartamento, de 22 anos, admitiu auxiliar na atividade criminosa e afirmou que disponibilizava sua conta bancária para movimentações via PIX relacionadas ao tráfico.

No imóvel foram apreendidos cocaína, crack, maconha, celulares e dinheiro. O casal foi conduzido ao Plantão Policial de Hortolândia e permaneceu preso à disposição da Justiça.

Pego após roubar dinheiro de restaurante

Ainda na manhã de terça-feira, um homem de 44 anos foi preso após roubar dinheiro de um restaurante no Centro de Sumaré. Segundo a Polícia Militar, ele entrou no estabelecimento, exigiu o dinheiro do caixa e fugiu a pé. A vítima saiu atrás do suspeito pedindo ajuda e populares conseguiram contê-lo até a chegada da polícia.

Durante a abordagem, os policiais localizaram R$ 88 na bolsa do indivíduo, valor que ele confessou ter subtraído do restaurante. O homem foi encaminhado ao 1º Distrito Policial de Sumaré e permaneceu preso.

Motorista de aplicativo sequestrado em Sumaré

Já na madrugada desta quarta-feira (27), equipes do 48º BPM/I foram acionadas para averiguar um possível sequestro envolvendo um motorista de aplicativo na Vila Soma, em Sumaré. A ocorrência teve início após policiais do 35º BPM/I, de Campinas, informarem que o celular da vítima apontava localização em uma área de mata da Rua da Missão.

Durante as diligências, os policiais visualizaram dois suspeitos fugindo para uma área de mata ao perceberem a aproximação das viaturas. Em uma residência próxima, um homem de 38 anos foi abordado e indicou o local onde a vítima estava mantida em cárcere privado.

O motorista, de 48 anos, foi encontrado bastante abalado emocionalmente. Ele relatou que aceitou uma corrida por aplicativo em Campinas e acabou rendido pelos criminosos, que tentaram acessar aplicativos bancários utilizando reconhecimento facial.

No imóvel também foi localizado um simulacro de arma de fogo. Posteriormente, o veículo da vítima foi encontrado no Jardim Paulistano. O suspeito permaneceu preso por sequestro e cárcere privado.

Homem e três menores pegos por receptação e adulteração

Outra ocorrência de destaque ocorreu também na madrugada desta quarta-feira, em Sumaré, após denúncia sobre um Renault Sandero furtado sendo utilizado por suspeitos na Rua Nair Pigato Saura. Durante o patrulhamento, equipes localizaram o veículo em alta velocidade e iniciaram acompanhamento policial.

Os ocupantes tentaram fugir a pé, mas foram detidos. Segundo a PM, o carro estava com placas adulteradas. Um dos envolvidos confessou participação em um furto a residência e revelou o local onde uma motocicleta Suzuki GSX 650 roubada estava escondida.

Com apoio de outras viaturas, a motocicleta foi localizada em uma área de mata próxima ao Condomínio Vila América, em Nova Odessa. Um homem de 20 anos permaneceu preso e três adolescentes foram apreendidos por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Os veículos recuperados foram devolvidos ao proprietário.

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