Os atletas de taekwondo de Sumaré tiveram grande destaque na 4ª etapa do Campeonato Paulista, realizada em Santo André, conquistando um total de 10 medalhas e reforçando a força da modalidade no município.

Ao todo, a equipe sumareense garantiu seis medalhas de ouro, três medalhas de prata e uma medalha de bronze, resultado que consolida o excelente desempenho dos atletas nas competições estaduais.

Com os resultados obtidos na etapa paulista, os competidores seguem representando a Seleção Paulista no Campeonato Brasileiro da Região Sudeste, importante competição classificatória que pode garantir vagas para o Campeonato Mundial da modalidade, previsto para acontecer em outubro, na cidade de Arujá.

A participação e os resultados alcançados evidenciam o alto nível técnico dos atletas de Sumaré, além do trabalho contínuo de preparação realizado pela equipe e comissão técnica.

Segundo a administração, o desempenho expressivo no Campeonato Paulista também reforça o crescimento do taekwondo no município, modalidade que vem conquistando espaço e revelando talentos em competições estaduais e nacionais.

A expectativa agora é pela sequência da temporada, com os atletas focados na disputa do Campeonato Brasileiro da Região Sudeste e na busca pela classificação ao Mundial, que reunirá competidores de diversos países em Arujá.