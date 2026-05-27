Novidades nos shoppings aqui na região- O jazz será a trilha sonora da próxima noite especial promovida pelo Pobre Juan em Campinas. No dia 30 de maio, a partir das 20h, o restaurante recebe o projeto Jazz em Família, que leva ao público uma apresentação ao vivo em clima intimista, pensada para acompanhar a experiência gastronômica da casa.

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A ação faz parte da programação de noites musicais promovidas sempre no último sábado do mês, reunindo diferentes estilos para compor a atmosfera do restaurante localizado no Galleria Shopping.

A noite contará com a apresentação da cantora Verônica Luhr e do guitarrista Jean Trad, acompanhados por Osmário Marinho, na bateria, e Marcelo Da Rocha, no contrabaixo acústico. O grupo promete conduzir o público por uma viagem sonora marcada por clássicos do jazz e do blues, em interpretações cheias de personalidade.

O repertório reúne clássicos que atravessam gerações, como As Time Goes By, Lullaby of Birdland, Blue Moon, What a Difference a Day Makes, Ain’t Misbehavin’, At Last, Sway e The Lady is a Tramp, entre outras músicas que ajudam a criar uma atmosfera acolhedora e sofisticada ao longo da noite.

Segundo o gerente do Pobre Juan Campinas, José Hilton, iniciativas como essa buscam tornar a experiência ainda mais agradável aos clientes. “A música faz parte do ambiente que buscamos oferecer, criando um clima especial para quem escolhe aproveitar a noite no restaurante”, afirma.

Na ocasião, o restaurante funcionará normalmente com o menu à la carte e haverá cobrança de couvert artístico no valor de R$ 38,00 por pessoa. A recomendação é realizar reserva antecipada por telefone ou WhatsApp.

Inspirado nas tradicionais casas argentinas, o Pobre Juan é reconhecido por seus cortes especiais, carta de vinhos e ambiente que remete às parrillas.

Serviço novidade

Noite de Jazz no Pobre Juan Campinas

Data: 30 de maio, sábado, a partir das 20h

Couvert artístico: R$ 38,00 por pessoa

Endereço: Segundo piso do Galleria Shopping (Rod. D. Pedro I, km 131,5, Jardim Nilópolis, Campinas)

Telefone/WhatsApp para reservas: (19) 3199-0265

Cine Open Air no Galleria

O Galleria Shopping realiza, entre os dias 29 e 31 de maio, uma edição especial do Cine Open Air, iniciativa que leva sessões de cinema ao ar livre para o empreendimento em uma experiência pensada para reunir famílias, casais e amigos em um ambiente aconchegante e descontraído.

A programação acontece no Palco Central, localizado no 1º piso do shopping, e traz títulos que marcaram diferentes gerações, passando por musicais, romances e comédias queridas pelo público. A entrada é gratuita, com vagas limitadas e acesso permitido por ordem de chegada até a lotação do espaço.

“Queremos proporcionar momentos especiais e experiências que conectem o público ao shopping de uma maneira diferente. O Cine Open Air combina entretenimento, convivência e uma curadoria de filmes muito afetiva, criando um ambiente perfeito para aproveitar o fim de semana no Galleria”, afirma Luiza Casteli, gerente de marketing do Galleria Shopping.

A programação começa na sexta-feira, 29 de maio, com a exibição de “Mamma Mia”, às 19h, seguida por “10 Coisas que Eu Odeio em Você”, às 20h40.

No sábado, 30 de maio, o público poderá assistir a “Diário de uma Paixão”, às 18h40, e “500 Dias com Ela”, às 20h40.

Encerrando a programação, no domingo, 31 de maio, será exibido o filme “Yesterday”.

O shopping recomenda que o público chegue com, no mínimo, 20 minutos de antecedência do início das sessões. A entrada de menores de 18 anos não será permitida.

Cine Open Air – Galleria Shopping

Data: de 29 a 31 de maio

Local: Palco Central – 1º piso do Galleria Shopping (Rod. D. Pedro I, km 131,5, Jardim Nilópolis, Campinas, SP)

Entrada gratuita com vagas limitadas. A participação será permitida por ordem de chegada, respeitando a capacidade máxima do espaço. É recomendado chegar com, no mínimo, 20 minutos de antecedência do início da sessão.

Programação

Sexta-feira – 29/05

19h | Mamma Mia

20h40 | 10 Coisas que Eu Odeio em Você

Sábado – 30/05

18h40 | Diário de uma Paixão

20h40 | 500 Dias com Ela

Domingo – 31/05

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