Íbis-sagrado no destaque Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” registra nascimento de aves neste mês de maio

O Parque Ecológico Municipal de Americana “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana celebrou, neste mês de maio, o nascimento de novos filhotes de aves que encantam visitantes e reforçam a importância do trabalho desenvolvido pela equipe técnica do zoológico na conservação da fauna e na educação ambiental.

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Entre os nascimentos estão dois filhotes de íbis-sagrado (Threskiornis aethiopicus), que nasceram nos dias 12 e 13 de maio, e outro filhote da mesma espécie, registrado em 19 de maio. Também nasceram dois filhotes de cisne-negro (Cygnus atratus), no dia 2 de maio de 2026.

A secretária de Meio Ambiente de Americana, Andréa Cristina Fernandes Gonçales, ressaltou a relevância do Parque Ecológico para o município e para a educação ambiental. “O Zoo Americana é um espaço fundamental para aproximar a população da natureza e fortalecer a conscientização ambiental. Esses nascimentos são motivo de alegria para toda a cidade e refletem o comprometimento das equipes com a preservação e o cuidado com a fauna”, afirmou a secretária.

De acordo com o biólogo do Zoo Americana, Guilherme Guidolin Galassi, os nascimentos demonstram o cuidado contínuo da equipe técnica com o bem-estar animal. “Cada nascimento representa um importante indicativo de que os animais estão vivendo em um ambiente adequado, com manejo correto, alimentação balanceada e acompanhamento constante. Além disso, os filhotes despertam nos visitantes o interesse pela conservação das espécies e pela biodiversidade”, destacou o biólogo.

O íbis-sagrado é uma ave originária do continente africano e possui grande importância histórica e cultural, especialmente no Egito Antigo, onde era considerado um animal sagrado associado ao deus Thoth, símbolo da sabedoria e da escrita. A espécie chama atenção pela plumagem predominantemente branca, contrastando com a cabeça e o pescoço negros e sem penas.

Beleza

Além da beleza exótica, o íbis-sagrado possui hábitos curiosos: é uma ave bastante sociável, vive em grupos e utiliza o longo bico curvado para procurar pequenos animais, insetos e crustáceos em áreas alagadas. Os ninhos geralmente são construídos em colônias, comportamento que contribui para a proteção dos filhotes contra predadores.

Já o cisne-negro, ave símbolo de elegância e rara beleza, é nativo da Austrália. A espécie se destaca pela plumagem preta com detalhes brancos nas asas e pelo bico vermelho intenso. Diferentemente de outras espécies de cisnes, o cisne-negro é conhecido pelo comportamento bastante participativo dos machos na incubação dos ovos e no cuidado com os filhotes.

Outra curiosidade é que os filhotes de cisne-negro nascem com plumagem acinzentada e só adquirem a coloração escura característica ao longo do crescimento. A espécie também é reconhecida pelos fortes vínculos familiares e pela formação de casais monogâmicos duradouros.

Atualmente, o Parque Ecológico de Americana abriga oito íbis-sagrados e 16 cisnes-negros, que integram o plantel de aproximadamente 400 animais mantidos no local. O Zoo do município mantém ações permanentes de conservação, manejo e educação ambiental, sendo referência regional no acolhimento e cuidado de diversas espécies da fauna brasileira e exótica.

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