Santa Bárbara d’Oeste vai ter a entrada conjunta dos ‘estrangeiros’ Jonas Donizete (federal) e Rita Passos (estadual). A coordenação da ‘dobrada branca’ na cidade ficará a cargo da empresária e assessora Thaís Fernandes Aguiar.
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Thaís hoje ‘toca’ o PSB em Santa Bárbara e foi convidada para fazer as campanhas dos dois.
Além de Santa Bárbara
Jonas foi prefeito de Campinas, está no PSB hoje e precisa se garantir com votos fora da maior cidade do interior paulista. Foi mal votado em Campinas em 2022 e precisa se posicionar com mais força este ano. Rita foi candidata a federal em 2022 e não se deu bem nas urnas. Mas o marido- ex-deputado Herculano Passos, foi eleito prefeito de Itu em 2024. Agora ela vem para estadual buscando uma vaga na Alesp.
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