A estudante barbarense de 16 anos Manuely Ramos Biscace, aluna da 2ª série do Ensino Médio integrado ao Curso Técnico em Administração da Escola Estadual Professora Odair de Oliveira Segamarchi, no bairro Vista Alegre, sob a gestão da Diretora Karina Roberto Borges, conquistou um importante reconhecimento acadêmico ao se destacar entre os melhores estudantes do Estado de São Paulo na Olimpíada de Química do Estado de São Paulo (OQSP) 2026.

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Orientada pela professora Victoria Anna Guarnieri, Manuely iniciou sua trajetória na competição em fevereiro deste ano, quando participou da primeira fase da Seletiva Paulista da OQSP. A seletiva reuniu mais de 4 mil estudantes de todo o estado, demonstrando o alto nível de competitividade da olimpíada.

Com excelente desempenho, a estudante avançou para a segunda fase e conquistou uma das 160 vagas destinadas aos melhores participantes. Como resultado, tornou-se uma das apenas 40 estudantes da rede estadual paulista premiadas pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEDUC-SP) na Seletiva Paulista 2026.

No último sábado, Manuely representou Santa Bárbara d’Oeste na terceira fase da Olimpíada, realizada na cidade de São Paulo. Essa etapa reuniu apenas 279 estudantes de escolas públicas e particulares de todo o Estado, classificados por diferentes modalidades de seleção e reconhecidos por seu excelente desempenho acadêmico.

A Olimpíada de Química do Estado de São Paulo (OQSP) é uma das mais tradicionais e prestigiadas competições científicas do país. A iniciativa foi idealizada e é fortemente coordenada por docentes e pesquisadores do Instituto de Química da Universidade de São Paulo (IQ-USP), uma das instituições de ensino e pesquisa mais respeitadas da América Latina.

Barbarense de 16 e conquistas

A trajetória de Manuely representa não apenas uma conquista pessoal, mas também um motivo de orgulho para a Escola Estadual Professora Odair de Oliveira Segamarchi, para seus professores, familiares e para toda Santa Bárbara d’Oeste, evidenciando o potencial dos estudantes da rede pública paulista e a importância do incentivo à educação científica.