Neste ano, a iniciativa também contempla a “Cãopanha do Augasalho”, voltada à arrecadação de itens para pets

A estação mais fria do ano começa no próximo domingo, 21/6, e para contribuir com um inverno mais acolhedor para muitas famílias da cidade, o Shopping ParkCity Sumaré segue realizando a Campanha do Agasalho 2026, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Sumaré.

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Para beneficiar o maior número possível de pessoas em situação de vulnerabilidade social do município, neste ano o empreendimento antecipou o início da campanha. A ação começou bem antes da chegada das temperaturas mais baixas, o que possibilitou a arrecadação de centenas de peças, como roupas e cobertores.

“Acreditamos que pequenas atitudes fazem a diferença e, com a participação de todos, podemos contribuir para um inverno mais confortável para muitos moradores da cidade”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

Ação inverno

Neste ano, a ação também está contemplando os pets. A iniciativa conta com a “Cãopanha do Augasalho”, voltada à arrecadação de mantas, caminhas, roupinhas e outros itens para pets. Com as doações, é possível ampliar os cuidados com os animais durante o período de frio.

Todos os itens de inverno, como cobertores, mantas e agasalhos, são bem-vindos, mas é importante que as peças estejam limpas e em bom estado de conservação. As doações podem ser entregues no ponto oficial de arrecadação, localizado em frente à loja Life by Vivara.

Joelma Tadei, Gerente Geral do Shopping ParkCity Sumaré, afirma que a Campanha do Agasalho reforça o compromisso do empreendimento com ações que contribuem para o bem-estar das pessoas. “Mais do que uma ação solidária, a doação de agasalhos é um movimento que inspira a empatia entre o público e reforça nosso vínculo e compromisso com a comunidade local”, destaca.