A recente repercussão em torno da morte da atriz norte-americana Daveigh Chase, aos 35 anos, trouxe novamente atenção para uma doença que, apesar dos avanços da medicina, ainda pode evoluir rapidamente e causar consequências graves: a meningite bacteriana.

Embora os detalhes clínicos do caso não tenham sido oficialmente confirmados pelas autoridades de saúde, informações divulgadas pela imprensa internacional apontam que a atriz teria enfrentado complicações relacionadas a uma infecção bacteriana grave, levantando discussões sobre a importância do diagnóstico precoce e da prevenção.

A meningite é uma inflamação das membranas que revestem o cérebro e a medula espinhal, conhecidas como meninges. Ela pode ser causada por vírus, bactérias, fungos e outros agentes infecciosos. Entre todas as formas da doença, a meningite bacteriana é considerada uma das mais preocupantes por sua capacidade de evoluir rapidamente, exigindo atendimento médico imediato.

De acordo com a infectologista Dra. Paula Pinhão, diretora do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, a falta de informação ainda é um dos principais obstáculos para o reconhecimento precoce da doença. “A meningite bacteriana é uma emergência médica. Em alguns casos, a evolução pode acontecer em poucas horas, aumentando o risco de sequelas graves e até de morte. Por isso, conhecer os sinais de alerta e procurar atendimento rapidamente pode fazer toda a diferença no prognóstico do paciente”, explica.

Os sintomas mais comuns incluem febre alta, dor de cabeça intensa, rigidez na nuca, náuseas, vômitos, sensibilidade à luz, sonolência excessiva, confusão mental e, em alguns casos, manchas avermelhadas ou arroxeadas pelo corpo. Crianças pequenas podem apresentar sinais diferentes, como irritabilidade, dificuldade para se alimentar e choro persistente.

Abaixo, Dra Paula explica o que é mito e o que é verdade a respeito da meningite:

Apenas crianças podem ter meningite

Mito

“Embora crianças estejam entre os grupos mais vulneráveis, adolescentes, adultos e idosos também podem desenvolver a doença. Não existe uma faixa etária completamente protegida. O risco está relacionado a fatores como exposição ao agente infeccioso, imunidade e situação vacinal”, complementa ela”, diz Paula.

A meningite bacteriana pode evoluir rapidamente

Verdade

A doença pode se agravar em poucas horas, especialmente quando causada por bactérias mais agressivas.

“Em alguns casos, a infecção pode atingir a corrente sanguínea e desencadear um quadro de sepse, uma resposta inflamatória grave do organismo que pode comprometer diversos órgãos”, explica a médica

Toda dor de cabeça forte pode ser meningite

Mito

A dor de cabeça é um sintoma frequente, mas isoladamente não caracteriza a doença.

“O que chama atenção é a combinação de sintomas, especialmente febre, rigidez na nuca, mal-estar intenso e alterações neurológicas”, diz.

A vacinação continua sendo a principal forma de prevenção

Verdade

O Brasil disponibiliza vacinas capazes de proteger contra alguns dos principais agentes causadores da meningite.

“As vacinas reduziram significativamente os casos graves e as mortes associadas à doença. Manter o calendário vacinal atualizado é uma medida fundamental de proteção.”

A meningite é sempre contagiosa

Mito

Nem todos os tipos de meningite são transmitidos de pessoa para pessoa.

“A transmissão depende do agente causador e, no caso de algumas bactérias, costuma ocorrer por meio de gotículas respiratórias e contato próximo e prolongado”, esclarece a médica.

O diagnóstico precoce salva vidas

Verdade

Quanto mais cedo a doença for identificada e tratada, maiores são as chances de recuperação e menores os riscos de complicações.

“Diante de sintomas suspeitos, a recomendação é procurar atendimento médico imediatamente. Esperar para ver se os sintomas melhoram pode representar um risco importante“, fala a infectologista.

Para a Dra. Paula Pinhão, casos que ganham repercussão internacional servem como um lembrete de que algumas doenças continuam exigindo atenção da sociedade, mesmo em tempos de avanços científicos e acesso à informação. “A meningite não escolhe idade, profissão ou condição social. Ela pode atingir qualquer pessoa e, muitas vezes, evoluir de forma silenciosa até se tornar uma emergência. Por isso, mais do que acompanhar histórias que ganham destaque na mídia, precisamos transformar esses momentos em oportunidades de conscientização. Informação, vacinação e atenção aos sinais do corpo continuam sendo as ferramentas mais poderosas para salvar vidas“, finaliza.

Sobre o CBMEV:

O Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida (CBMEV) é uma entidade que reúne profissionais de saúde comprometidos com a prevenção e o tratamento de doenças crônicas a partir de intervenções baseadas em evidências científicas relacionadas ao estilo de vida. Com atuação voltada à educação médica, produção de conhecimento e disseminação de boas práticas, o CBMEV promove uma abordagem que integra alimentação, atividade física, sono, gestão do estresse e relações sociais como pilares fundamentais da saúde.

Parte de um movimento global, a instituição busca transformar a forma como o cuidado em saúde é conduzido no Brasil, ampliando o olhar para além do tratamento de sintomas e incentivando estratégias sustentáveis de promoção do bem-estar e da qualidade de vida.