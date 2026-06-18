O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, visita o município de Santa Bárbara do Oeste, na próxima terça-feira (23), para apresentar dados regionalizados do Programa de Ação Cultural – ProAC. O encontro faz parte de uma série de ações promovidas pelo Estado para celebrar os 20 anos da iniciativa, e será realizado a partir das 19h, no Teatro Municipal Manoel Lyra, no Centro.

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O evento conta com gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte e apoio das secretarias municipais de cultura da região.

Com entrada gratuita e credenciamento, o encontro é destinado a artistas, coletivos, gestores culturais, pesquisadores, sociedade civil e empresas, e tem como objetivo publicizar dados regionais históricos e divulgar os resultados alcançados durante essas duas décadas de ProAC. As inscrições devem ser realizadas neste link.

Além disso, a iniciativa pretende ampliar o debate e a formação cultural local por meio da realização de palestras focadas em temas atuais. Para essa edição, a temática proposta é “Inteligência Artificial na escrita de projetos culturais: Desafios e Impactos”. O diálogo será conduzido por Larissa Macêdo, pesquisadora, professora e doutora em Comunicação e Semiótica. A programação conta ainda com uma apresentação de Edu Guimarães e músicos com o show “Quarteto Memórias do Brasil pela Sanfona”.

Confira a programação completa:

19h00 – Credenciamento e café de boas-vindas

19h45 – Apresentação musical de Edu Guimarães/Quarteto Memórias do Brasil pela Sanfona.

20h15 – Fala institucional/ Apresentação dos dados ProAC 20 anos (SCEIC)

20h45 – Palestra com Larissa Macêdo – Inteligência Artificial na escrita de projetos culturais: Desafios e Impactos

Serviço governo

ProAC 20 Anos – Santa Bárbara do Oeste

Data: 23/06/2026

Horário: 19h

Local: Teatro Municipal Manoel Lyra – Rua João XXIII, 61, Centro

Inscrições:https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=zbB4Oo58KUmD1RkKbMATZdZB-yEPEq1OlqppPKZh7yhUMkFZSThYT1VTV0tTVjJCOTlITDRVTEs0TC4u&route=shorturl