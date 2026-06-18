Dois homens mataram outro após saírem de um VW Jetta na tarde desta quarta-feira em Americana. Alex Ferreira da Cruz, de 34 anos, morreu após ser baleado no crime que aconteceu no bairro São Vito, um dos mais tradicionais da cidade.
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Alex estava na rua São Miguel e dois homens desembarcaram do VW Jetta. Houve discussão e a Cruz foi agredido e ainda levou um tiro na cabeça. Os dois assaltantes entraram no carro e fugiram.
O corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou Cruz para o Hospital Municipal de Americana. No HM foi constatado que ele não havia resistido ao disparo.
Jetta encontrado na periferia
Ainda na tarde desta quarta-feira, a Polícia Militar (PM) localizou na região do Salto Grande, o carro supostamente utilizado pelos autores do crime, mas ninguém foi encontrado. A Polícia Civil investiga o caso e a motivação do homicídio ainda é desconhecida.
O corpo de Alex foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).
Após KellerStocco.com
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