Formações presenciais serão ministradas por professores do Senai
O FunSol (Fundo Social de Solidariedade) de Hortolândia está com inscrições abertas para dois cursos profissionalizantes gratuitos, em parceria com o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial).
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Há 25 vagas disponíveis em cada curso do Fundo.
As inscrições estão abertas e poderão ser feitas até o data de início das aulas.
Datas, horários, locais, perfis do(a) aluno(a), objetivos e links para inscrições podem ser conferidos abaixo.
Auxiliar de Produção (160h)
Perfil do aluno: ter acima de 16 anos e Ensino Fundamental completo
Inscrição pelo link: https://forms.gle/HTzBdJ5P3ATfZdPB9
Total de vagas: 25
Início: 24/06
Término: 28/08
Dias de aula: de segunda a sexta-feira
Horário: das 13h às 16h30
Local: CRAS Jd. Amanda, Av. Tarsila do Amaral, 540, Jardim Amanda II
Objetivo: O aprendiz estará preparado para atuar em linhas de produção, ajudando no controle de qualidade, organização e eficiência dos processos. Esse curso é ideal para quem busca crescer profissionalmente em fábricas, montadoras e empresas de diversos segmentos industriais.
Inspetor de Qualidade (160h)
Perfil do aluno: ter acima de 16 anos e Ensino Fundamental completo
Inscrição pelo link: https://forms.gle/m9qPbtLhFS1voFVd7
Total de vagas: 25
Início: 23/07
Término: 10/12
Dias de aula: de terça a quinta-feira
Horário: das 13h às 17h
Local: Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias
Rua Waldiva Fernandes Duarte da Silva, 59, Jd Sumarezinho.
Objetivo: O curso tem por objetivo o desenvolvimento de competências relativas à condução e realização de inspeções de peças e conjuntos mecânicos, por meio de medições dimensionais e geométricas, no início, durante e ao término de cada etapa do processo de fabricação, utilizando instrumentos de medição e ferramentas da qualidade seguindo normas de saúde e segurança, técnicas e ambientais.
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