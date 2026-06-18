Formações presenciais serão ministradas por professores do Senai

O FunSol (Fundo Social de Solidariedade) de Hortolândia está com inscrições abertas para dois cursos profissionalizantes gratuitos, em parceria com o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Há 25 vagas disponíveis em cada curso do Fundo.

As inscrições estão abertas e poderão ser feitas até o data de início das aulas.

Datas, horários, locais, perfis do(a) aluno(a), objetivos e links para inscrições podem ser conferidos abaixo.

Auxiliar de Produção (160h)

Perfil do aluno: ter acima de 16 anos e Ensino Fundamental completo

Inscrição pelo link: https://forms.gle/HTzBdJ5P3ATfZdPB9

Total de vagas: 25

Início: 24/06

Término: 28/08

Dias de aula: de segunda a sexta-feira

Horário: das 13h às 16h30

Local: CRAS Jd. Amanda, Av. Tarsila do Amaral, 540, Jardim Amanda II

Objetivo: O aprendiz estará preparado para atuar em linhas de produção, ajudando no controle de qualidade, organização e eficiência dos processos. Esse curso é ideal para quem busca crescer profissionalmente em fábricas, montadoras e empresas de diversos segmentos industriais.

Inspetor de Qualidade (160h)

Perfil do aluno: ter acima de 16 anos e Ensino Fundamental completo

Inscrição pelo link: https://forms.gle/m9qPbtLhFS1voFVd7

Total de vagas: 25

Início: 23/07

Término: 10/12

Dias de aula: de terça a quinta-feira

Horário: das 13h às 17h

Local: Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias

Rua Waldiva Fernandes Duarte da Silva, 59, Jd Sumarezinho.

Objetivo: O curso tem por objetivo o desenvolvimento de competências relativas à condução e realização de inspeções de peças e conjuntos mecânicos, por meio de medições dimensionais e geométricas, no início, durante e ao término de cada etapa do processo de fabricação, utilizando instrumentos de medição e ferramentas da qualidade seguindo normas de saúde e segurança, técnicas e ambientais.

Leia + sobre economia, emprego e mercado