O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, decidiu se distanciar temporariamente da concentração da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo nos Estados Unidos.

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A medida foi tomada depois do vazamento de fotografias que sugerem uma suposta relação extraconjugal envolvendo o dirigente, repercutindo de forma negativa no âmbito da equipe.

Na segunda-feira (16), Xaud não compareceu ao centro de treinamento da Seleção em Morristown, Nova Jersey, onde os jogadores participaram de um treino fechado para a imprensa e aberto apenas a familiares. Tradicionalmente, o presidente da CBF acompanha esse tipo de atividade, mas, após a polêmica, ele esteve presente apenas na primeira sessão do time em solo americano.

Depois de se ausentar da concentração, Samir Xaud viajou para Orlando, na Flórida, onde os presidentes das federações estaduais estão reunidos para acompanhar a fase inicial do Mundial. A viagem, segundo aliados, já estaria programada antes da divulgação das imagens, mas passou a ter caráter de refúgio para reduzir os impactos do episódio.

Fontes do UOL relatam que o dirigente demonstrou abatimento em conversas com pessoas próximas e percebeu um clima desfavorável após a divulgação das fotos. A denúncia sobre a suposta traição foi publicada pelo jornalista Léo Dias, aumentando a exposição do caso na mídia e provocando constrangimentos no seio da delegação.

Namorada de Xaud

Se a crise da CBF tem dinheiro, poder e viagem internacional, também tem personagem que saiu dos bastidores para virar assunto nacional.

O nome dela é Tatá Barcellos.

A Coluna Andrei Lara apurou com exclusividade que Tatá viveu em Barra Mansa, no Sul Fluminense, onde foi casada com um advogado conhecido na região. Pessoas que conviveram com ela naquela época a descrevem como bonita, educada e discreta.

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