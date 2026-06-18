O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, decidiu se distanciar temporariamente da concentração da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo nos Estados Unidos.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
A medida foi tomada depois do vazamento de fotografias que sugerem uma suposta relação extraconjugal envolvendo o dirigente, repercutindo de forma negativa no âmbito da equipe.
Depois de se ausentar da concentração, Samir Xaud viajou para Orlando, na Flórida, onde os presidentes das federações estaduais estão reunidos para acompanhar a fase inicial do Mundial. A viagem, segundo aliados, já estaria programada antes da divulgação das imagens, mas passou a ter caráter de refúgio para reduzir os impactos do episódio.
Fontes do UOL relatam que o dirigente demonstrou abatimento em conversas com pessoas próximas e percebeu um clima desfavorável após a divulgação das fotos. A denúncia sobre a suposta traição foi publicada pelo jornalista Léo Dias, aumentando a exposição do caso na mídia e provocando constrangimentos no seio da delegação.
Namorada de Xaud
Leia + sobre esportes