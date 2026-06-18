Com a Copa do Mundo já movimentando os torcedores brasileiros, cresce também a curiosidade sobre o destino do Brasil na disputa pelo hexa. O vidente, astrólogo, cartomante e numerólogo Pedro Baldansa analisa os signos dos jogadores, a energia astrológica da competição e os desafios que podem definir o caminho da seleção ao longo do campeonato.
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Copa do Mundo e os signos
Segundo Pedro, o Brasil possui uma equipe marcada por signos de fogo, água e ar, combinação que favorece criatividade, força emocional, conexão entre os jogadores e potencial para viradas inesperadas. Em contrapartida, alerta para oscilações emocionais, conflitos de ego e possíveis tensões com arbitragem e adversários, fatores que podem comprometer partidas decisivas.
O vidente apresenta novas previsões e comentar os seguintes tópicos:
- O que os signos dos jogadores revelam sobre o entrosamento da seleção;
- Quais energias favorecem ou dificultam a campanha do Brasil rumo ao hexa;
- Endrick, Vini Jr., Paquetá, Marquinhos… qual jorgador terá mais destaque nesse campeonato mundial?;
- O impacto astrológico da Copa sobre o desempenho da equipe;
- A influência de Carlo Ancelotti no equilíbrio emocional e estratégico do grupo;
- Neymar: será a última Copa do craque? Ele tem chances de jogar nesta Copa e fazer gol?;
- Os signos com maior chance de protagonismo durante o torneio;
- Possíveis crises, viradas e momentos decisivos previstos pelas cartas;
- Afinal: o Brasil tem energia para conquistar o hexa?
Sobre o autor: Pedro Baldansa é vidente, cartomante, astrólogo e numerólogo. Aos 14 anos, começou a trabalhar na área espiritual, lendo cartas para outras pessoas. Em seu canal no YouTube, Pedro compartilha suas previsões sobre assuntos diversos, como política, economia e outros temas de interesse coletivo. Também se dedica a orientar as pessoas que querem superar momentos difíceis, ajudá-las a desenvolver a fé em si mesmas e abrir seus caminhos por meio de práticas espirituais, técnicas mentais e atitudes pessoais mais positivas.
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