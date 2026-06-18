Com a Copa do Mundo já movimentando os torcedores brasileiros, cresce também a curiosidade sobre o destino do Brasil na disputa pelo hexa. O vidente, astrólogo, cartomante e numerólogo Pedro Baldansa analisa os signos dos jogadores, a energia astrológica da competição e os desafios que podem definir o caminho da seleção ao longo do campeonato.

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