O vereador Juninho Dias protocolou uma indicação e um requerimento voltados ao fortalecimento da estrutura de atendimento dos exames de tomografia computadorizada no Município de Americana.

Por meio da indicação, o parlamentar solicita que a Prefeitura estude a contratação de uma empresa especializada para realizar a manutenção preventiva e corretiva periódica do aparelho de tomografia computadorizada do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. A proposta surgiu após informações apontarem que atualmente não existe um contrato contínuo para esse serviço, sendo os reparos realizados apenas quando ocorre alguma necessidade específica.

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Além disso, o parlamentar também apresentou um requerimento solicitando informações atualizadas sobre a realização dos exames de tomografia na cidade. O objetivo é compreender como está estruturado o atendimento, quais unidades realizam os procedimentos, a capacidade de atendimento disponível e a situação da fila de espera para os pacientes do SUS.

Fala Jr Dias

“Estamos falando de um exame fundamental para diagnósticos rápidos e precisos, especialmente em situações de urgência e emergência. Precisamos garantir que o tomógrafo esteja sempre disponível para atender a população e acompanhar de perto como esse serviço está sendo prestado aos pacientes de Americana”, destacou Juninho Dias.

As propostas serão votadas em Sessão Ordinária e encaminhadas ao Poder Executivo para análise e prestação das informações solicitadas.

Juliana pede informações sobre convênio para construção de parque municipal e ações de recapeamento asfáltico A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre o convênio no valor de R$ 15 milhões assinado com o governo do estado de São Paulo para a construção de um parque municipal no Jardim Terramérica e execução de serviços de recapeamento asfáltico. A autora pergunta no requerimento qual será a modalidade licitatória adotada para a contratação das obras do novo parque municipal; se haverá supressão de vegetação nativa ou intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APP); qual é a empresa responsável pela fiscalização e supervisão das obras contratadas e se o município já elaborou o projeto básico e o projeto executivo de engenharia para essas obras. “Queremos saber se haverá contrapartida financeira do município com a indicação da dotação orçamentária utilizada e entender se a prefeitura está atenta as questões de impactos ambientais em área de preservação permanente (APP) e buscando atender as normas de acessibilidade da ABNT na compra dos equipamentos”, afirma Juliana. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária de terça-feira (23). Se aprovado, será encaminhado ao Poder Executivo para resposta