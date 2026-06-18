Ao todo, o órgão recebeu cerca de 7 mil peças doadas pela população, incluindo cobertores, mantas, agasalhos, calçados e outros itens para adultos e crianças

O Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Nova Odessa realizou, no último sábado (13), a distribuição das peças arrecadadas na Campanha do Agasalho deste ano, que teve como tema “O inverno passa. O carinho que você doa fica”. A ocasião lotou as dependências da sede da instituição. Ao todo, foram arrecadadas em torno de 7 mil peças, entre cobertores, mantas, agasalhos, calçados e outros itens para adultos e crianças.

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Além das doações arrecadadas junto à população, o Fundo Nova Odessa também distribuiu mantas enviadas pelo Fundo Social de Solidariedade de São Paulo e cobertores cedidos pela Ober, empresa localizada no município. “Agradeço a sociedade novaodessense que fez suas doações, e o apoio da primeira-dama do Estado Cristiane Freitas, do prefeito Leitinho e do vice Mineirinho, o que foi essencial para o sucesso da campanha”, disse a presidente do Fundo Social, Rose Miranda.

Fundo Social e a campanha

A Campanha do Agasalho 2026 teve início no dia 22 de abril, foi encerrada em 5 de junho e contou com quinze pontos de entrega espalhados por toda a cidade, incluindo órgãos públicos. “Estive acompanhando a entrega de agasalhos e pude comprovar que, mais uma vez, a população novaodessense foi solidária, como sempre acontece nas mobilizações em prol das causas sociais. Quero agradecer a todos que colaboraram, que foram fundamentais para o êxito da campanha”, destacou o vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho.