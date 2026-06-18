Dois homens mataram outro após saírem de um VW Jetta na tarde desta quarta-feira em Americana. Alex Ferreira da Cruz, de 34 anos, morreu após ser baleado no crime que aconteceu no bairro São Vito, um dos mais tradicionais da cidade.

Alex estava na rua São Miguel e dois homens desembarcaram do VW Jetta. Houve discussão e a Cruz foi agredido e ainda levou um tiro na cabeça. Os dois assaltantes entraram no carro e fugiram.

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Foi acionado o resgate do corpo de Bombeiros. Cruz foi levado para o Hospital Municipal (HM), porém não resistiu.

Jetta abandonado

Ainda na tarde desta quarta-feira, a Polícia Militar (PM) localizou na região do Salto Grande, o carro supostamente utilizado pelos autores do crime, mas ninguém foi encontrado.

O corpo de Alex foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).