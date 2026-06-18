Candidato a vereador pelo Novo em 2024, Pablo Ruan deve tentar a sorte novamente agora este ano, mas como candidato a deputado federal e por outro partido- o Missao de Rafael Macris. O ex-vereador e herdeiro de Americana vem candidato a estadual e é apontado como ‘top 3’ da legenda.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Mezzo Jornalista mezzo politico, o ainda jovem Pablo se associou a um agitador político de fora para atacar o prefeito Leitinho nos últimos meses.

O problema para o jovem é o de quase todos os candidatos novatos- faltam-lhe votos.

Pablo Ruan força e desperdício