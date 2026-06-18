Marcos Caetano pede recape asfáltico em rua do Parque Novo Mundo

O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando à prefeitura o recapeamento asfáltico na Rua das Açucenas, no bairro Parque Novo Mundo.

No documento o autor afirma que a via apresenta significativo desgaste no asfalto, com a presença de buracos, fissuras e irregularidades que comprometem a segurança, a mobilidade e o conforto dos motoristas. De acordo com Marcos Caetano, a situação tem causado transtornos aos motoristas e pedestres que transitam pelo local, além de aumentar o risco de acidentes e danos aos veículos.

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“A recuperação desta via é uma demanda importante da população. Além do recapeamento, estamos solicitando que ela seja avaliada para inclusão no programa ‘Asfalto Novo’, ampliando os investimentos em infraestrutura e garantindo mais segurança, mobilidade e qualidade de vida aos moradores”, afirma.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (23) e será encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

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