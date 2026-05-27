Santa Bárbara d’Oeste está entre as cidades mais seguras do Brasil. Dados do Atlas da Violência 2026, divulgados nesta terça-feira (26) pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, apontam o município com a terceira menor taxa de homicídios do País entre cidades com mais de 100 mil habitantes.

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O levantamento, que utiliza dados oficiais do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, referentes ao ano de 2024, reforça a trajetória histórica de queda da violência letal em Santa Bárbara. Naquele ano, o Município registrou 3,2 homicídios por 100 mil habitantes, uma taxa menor do que a de todos os estados brasileiros.

Os indicadores demonstram que Santa Bárbara vive um dos momentos mais seguros de sua história, consolidando uma tendência contínua de redução dos índices criminais e avanço das políticas públicas de segurança.

Conforme divulgado em fevereiro deste ano, o Município registrou o menor número de homicídios e roubos de toda a sua história, além de sucessivas quedas nos índices de furtos, roubos e crimes violentos.

O prefeito Rafael Piovezan destacou que o resultado é fruto de planejamento, integração das forças de segurança e investimentos realizados pela Administração Municipal.

“Santa Bárbara d’Oeste se consolida mais uma vez entre as cidades mais seguras do Brasil. Esse resultado é fruto de um trabalho sério, integrado e contínuo, com investimentos em inteligência, tecnologia, ações preventivas e da atuação conjunta da nossa Guarda Municipal com a Polícia Militar e a Polícia Civil, importantes parceiras da nossa Administração”, enfatizou o prefeito Rafael Piovezan.

“Desde 2021, fortalecemos a estrutura da Segurança Pública com a aquisição de novas viaturas e armamentos, contratação de novos guardas, treinamentos para as equipes, ampliação do videomonitoramento e implantação da Muralha Digital e início da construção do novo estande de tiro. Seguiremos avançando com responsabilidade, planejamento e investimentos permanentes para garantir uma cidade cada vez mais segura, organizada e preparada para cuidar das pessoas”, complementou.

O Atlas da Violência é uma das principais publicações do País sobre segurança pública e violência, elaborada pelo Ipea e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

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