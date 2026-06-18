O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste realizou recentemente o plantio de 780 mudas de árvores em uma Área de Preservação Permanente (APP) do município. A iniciativa faz parte de uma ação de recuperação e compensação ambiental, necessária em virtude das obras de construção da nova represa Parque das Águas, concluída e já entregue ao município

O projeto tem como objetivo garantir a revitalização adequada do ecossistema local e proteger os recursos hídricos. Para viabilizar o volume do plantio, o DAE barbarense uniu forças com importantes parceiros da comunidade e do setor de gestão de águas.

Espécies

Do total de 780 espécies plantadas, 180 mudas foram doadas pelo Consórcio PCJ (Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí), entidade que apoia a gestão sustentável da região. Outras 80 mudas foram cultivadas e destinadas por alunos da Escola Estadual Emilio Romi, por meio do projeto pedagógico e ecológico Refloresta. O restante do montante é fruto de produção própria do DAE.

Com a nova represa Parque das Águas e o cinturão verde em seu entorno, Santa Bárbara d’Oeste reforça seu compromisso com a segurança hídrica e com o desenvolvimento sustentável para as próximas gerações.