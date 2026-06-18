O RockDay Americana, que acontece nos dias 3 e 4 de julho no Parque de Eventos do Clube dos Cavaleiros de Americana (CCA), divulgou a programação completa de 2026, que terá as bandas Paralamas do Sucesso, CPM 22 e Raimundos entre as atrações principais. O evento organizado pela Prefeitura de Americana chega à sua quarta edição, consolidando-se no calendário cultural da cidade. O Parque de Eventos do CCA fica na Rodovia Anhanguera, km 121.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Bandas da cidade se unem à programação para reforçar o line-up dos dois dias de evento. As apresentações começam na sexta-feira (3), a partir das 18h, com discotecagem do DJ Viny Blanco e shows das bandas SKA7 às 19h, Paralamas do Sucesso às 21h e, para fechar a noite, Rock Box às 23h.

No sábado (4), o DJ sobe ao palco às 16h, aquecendo o público para o show dos Raimundos às 17h. A cantora americanense Frann Azalim se apresenta às 19h, e às 22h é a vez da banda CPM 22. A banda cover de System Of a Down encerra o evento a partir das 23h.

“O RockDay Americana será o maior dos últimos tempos e estamos animados com a programação histórica preparada com muito profissionalismo pela equipe da Secretaria de Cultura e Turismo. O evento acontece no Recinto da Festa do Peão para abrigar o público com conforto e segurança”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

A entrada será solidária, com a doação de uma pomada para assaduras ou um sabonete líquido infantil para famílias atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade.

Para facilitar o acesso do público, uma linha de ônibus gratuita será disponibilizada nos dias do evento. O RockDay Americana conta com o apoio das empresas FAM (Faculdade de Americana) e Gran VIC, do grupo VIC Engenharia – especializada em construção e incorporação, por meio do Programa Conexão Cultura, e do Clube dos Cavaleiros de Americana.

O evento é realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com produção da Bokme!.

Confira a programação completa RockDay Americana:

03/07 (sexta-feira)

18h – DJ Viny Blanco

19h – SKA7

21h – Paralamas do Sucesso

23h – Rock Box

04/07 (sábado)

16h – DJ

17h – Raimundos

19h – Frann Azalim

21h – CPM 22

23h – System Of a Down Cover