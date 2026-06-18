O vereador Pastor Miguel Pires (PRD) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre a situação estrutural do Terminal Rodoviário “Francisco Luiz Bendilatti” e sobre os estabelecimentos comerciais instalados no espaço.

No documento, o parlamentar afirma que durante visita à Rodoviária constatou um número expressivo de comércios fechados ou desocupados, além de problemas na conservação dos espaços comuns, manutenção da estrutura e adequação dos sanitários públicos.

“A revitalização do Terminal Rodoviário não deve ser compreendida apenas como uma questão de manutenção física, mas também como uma estratégia de desenvolvimento urbano e econômico. Um terminal moderno, bem conservado, seguro e com comércio ativo proporciona maior conforto aos usuários, fortalece a economia local, valoriza a imagem da cidade e cria oportunidades para novos empreendimentos”, defende Pastor Miguel.

O autor pergunta se existe diagnóstico técnico atualizado sobre as condições estruturais, operacionais e de conservação da Rodoviária; se há previsão de obras de reforma, revitalização, modernização ou adequação da estrutura; o número total de unidades comerciais existentes e quantas se encontram atualmente ocupadas e desocupadas; os principais fatores identificados pela Administração para o elevado número de estabelecimentos fechados ou sem utilização no local e se existe previsão de novos processos licitatórios, concessões, permissões de uso ou outras medidas administrativas para viabilizar a utilização dos espaços atualmente vagos.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário durante a sessão ordinária de terça-feira (16). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.