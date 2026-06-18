O McDonald’s anuncia o lançamento do “CV de Vida”, sua nova plataforma voltada à empregabilidade jovem. A iniciativa foi criada para apoiar jovens, especialmente da Geração Z, na construção do primeiro currículo profissional, ajudando-os a reconhecer habilidades desenvolvidas ao longo da vida e transformá-las em competências relevantes para o mercado de trabalho.

A plataforma nasce a partir de um desafio estrutural do país. Segundo dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) de 2024, quase um em cada quatro jovens brasileiros entre 18 e 24 anos está fora da escola e do mercado de trabalho, grupo conhecido como “nem-nem”. O Brasil está entre os países com maior proporção de jovens nessa condição, cenário que amplia desigualdades sociais e dificulta o acesso ao primeiro emprego formal.

Diante desse contexto, o “CV de Vida” propõe um novo olhar sobre experiência e capacitação profissional. A plataforma ajuda jovens a identificarem competências adquiridas em diferentes contextos da vida cotidiana, como na escola, em responsabilidades dentro de casa, em projetos pessoais, atividades comunitárias ou na rotina diária, e traduzirem essas vivências em habilidades valorizadas em processos seletivos, como organização, responsabilidade, comunicação, resiliência e colaboração.

“A falta de experiência formal não significa falta de preparo. Muitos jovens já desenvolveram competências importantes ao longo da vida, mas ainda não conseguem reconhecer ou comunicar esse potencial em um processo seletivo. O CV de Vida nasce justamente para ajudar nessa tradução, mostrando que experiências cotidianas também podem abrir portas para o primeiro emprego”, afirma Fábio Sant’Anna, Diretor de Pessoas e Cultura da Arcos Dorados no Brasil.



Além de apoiar a construção do currículo, a iniciativa reforça o compromisso da companhia com o desenvolvimento de jovens e com a ampliação do acesso ao mercado de trabalho formal. Para o McDonald’s, o papel das empresas vai além da abertura de vagas: passa também por contribuir ativamente para a formação e preparação das novas gerações.

“Como uma empresa formadora de talentos presente em todo o Brasil, acreditamos que também temos a responsabilidade de compartilhar conhecimento e apoiar os jovens nessa jornada. Queremos ajudar a romper o paradoxo da experiência, que muitas vezes impede quem está começando de conquistar a primeira oportunidade. Reconhecer o potencial jovem é uma forma concreta de promover inclusão, desenvolvimento e impacto social”, completa Fábio.

Apoio ao talento jovem no DNA

O McDonald’s tem o compromisso de impulsionar o desenvolvimento do talento jovem e é uma das maiores portas de entrada para o primeiro emprego formal no Brasil. A companhia opera 1.230 restaurantes e gera oportunidades para mais de 70 mil pessoas em todo o país. Desse total, mais de 62% são jovens entre 18 e 24 anos que, em muitos casos, vivenciam na rede sua primeira experiência profissional formal. Em linha com esse compromisso, 88% dos Gerentes de Unidade iniciaram suas trajetórias profissionais na companhia, refletindo uma cultura focada em aprendizado contínuo, capacitação e crescimento interno. O acesso à plataforma é gratuito. Para conhecer e fazer parte da iniciativa, basta acessar o site cvdevida.co m.br

Sobre a Arcos Dorados

A Arcos Dorados é a maior franquia independente do McDonald’s do mundo e a maior rede de serviço rápido de alimentação da América Latina e Caribe. A companhia conta com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias locais de restaurantes McDonald’s em 21 países e territórios dessas regiões. Atualmente, a rede possui 2.500 restaurantes, entre unidades próprias e de seus franqueados, que juntos empregam mais de 100.000 funcionários. A empresa também está comprometida com o desenvolvimento das comunidades em que opera, com a oferta de oportunidades de primeiro emprego formal aos jovens e com o impacto ambiental positivo por meio de sua Receita do Futuro. A Arcos Dorados está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO). Para saber mais sobre a Companhia por favor visite o nosso site: www.arcosdorados.com/pt/

Com seis sabores inéditos, Burger King® apresenta “Novos Molhões” em pote chuchável

O lançamento ganha embalagem especial, estendendo a experiência de mergulhar o hambúrguer e os acompanhamentos no molho para todos os canais de venda por R$ 9,90

O Burger King® anuncia o lançamento de sua nova linha de acompanhamentos: os Novos Molhões do BK®. Com o objetivo de elevar a experiência gastronômica dos clientes, a marca traz sabores inéditos e exclusivos que prometem surpreender o paladar. Chegam aos restaurantes as opções Sweet Spicy, Molho sabor Alho, Molho sabor Páprica, Maionese Cítrica e Maionese Temperada. Para completar a novidade, a Maionese Verde integra o portfólio no dia 23 de junho, oferecendo ainda mais variedade e sabor às combinações favoritas dos consumidores.

A principal virada de chave do lançamento está na ampliação do portfólio para novas ocasiões de compra. Agora, além das compras no balcão e totem, os consumidores podem aproveitar os produtos no BK® Drive e Delivery. Para viabilizar essa novidade, a rede desenvolveu embalagens inovadoras com potes de tamanho ampliado e vedação reforçada, garantindo um transporte seguro fora das lojas. Já o formato expandido foi pensado estrategicamente para a dinâmica de indulgência, permitindo que o consumidor consiga “chuchar” um sanduíche inteiro diretamente dentro do molho.

Conheça os novos sabores do cardápio:

Molhão Sweet Spicy: apresenta perfil sensorial agridoce e levemente picante.

apresenta perfil sensorial agridoce e levemente picante. Molhão sabor Alho: entrega um sabor marcante de alho.

entrega um sabor marcante de alho. Molhão sabor Páprica: delicioso molho sabor páprica com um aroma defumado.

delicioso molho sabor páprica com um aroma defumado. Molhão Maionese Cítrica: oferece uma experiência sensorial fresca e cítrica.

oferece uma experiência sensorial fresca e cítrica. Molhão Maionese Temperada: é uma maionese com um toque de molho inglês e deliciosamente bem temperada.

é uma maionese com um toque de molho inglês e deliciosamente bem temperada. Molhão Maionese Verde: perfeitamente temperada com salsa, na consistência ideal para acompanhar batatas e burgers.

“A ampliação do nosso portfólio de molhos reflete o compromisso do Burger King® em ouvir os clientes e liderar a inovação em conveniência no fast-food. Desenvolvemos um novo pote com diâmetro ampliado, projetado especificamente para facilitar o ritual de ‘chuchar’ o sanduíche com mais facilidade e precisão. Além de uma embalagem mais resistente, otimizada para o BK® Drive e Delivery, essa inovação eleva a experiência de indulgência, entregando a medida ideal para cada pedido”, afirma Maria Eduarda Darme, Gerente de Inovações do Burger King®.

Os Novos Molhões poderão ser adquiridos pelo valor de R$ 9,90 cada, comercializados tanto de forma avulsa para turbinar qualquer sanduíche, quanto integrados a combos selecionados da rede. A linha poderá ser encontrada em múltiplos canais de venda: App do BK®, totens de autoatendimento, balcão das lojas, BK® Drive, Clique e Retire e plataformas de delivery parceiras.

Oferta válida de 17/06/2026 a 29/07/2026 ou enquanto durarem os estoques. Os molhos disponíveis são: Maionese Cítrica, Molho sabor Alho, Molho sabor Páprica, Maionese Temperada, Sweet Spicy e Maionese Verde, por R$ 9,90 cada. Permitida a escolha de 1 (um) molho por produto ou combo participante. Molhos disponíveis de forma avulsa ou como parte integrante de combos selecionados. Consulte os restaurantes participantes em https://www.bit.ly/NovosMolhõesBK. Oferta disponível no app do BK, totem, balcão, Drive-Thru, Clique e Retire e delivery, podendo variar a participação, os produtos e as condições em cada canal. Oferta não cumulativa com outros descontos, promoções ou benefícios, salvo quando expressamente indicado. Oferta pode ser estendida e/ou encerrada sem aviso prévio. Sujeito à disponibilidade em estoque. Imagens meramente ilustrativas. TM & ©2026 Burger King Company LLC. Usado sob licença. Todos os direitos reservados.