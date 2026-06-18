A Prefeitura de Americana entrega a duplicação da Estrada da Balsa, que liga a região do Jardim das Orquídeas aos bairros Jardim da Balsa I e II, nesta sexta-feira (19), às 15h. A via, que antes era uma pista simples de mão dupla, recebeu infraestrutura completa para proporcionar mais conforto e segurança aos moradores da região. Os trabalhos foram executados como contrapartida da empresa AVT Incorporadora pela construção de um empreendimento residencial no local.

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A obra consistiu no prolongamento da Avenida João Luiz Mazer, em um trecho de aproximadamente 1 km. Além da duplicação das faixas de rolamento, as melhorias incluíram também o recapeamento asfáltico da pista antiga, sinalização viária de solo, implantação de guias e sarjetas, construção de rotatória, implantação de calçadas e rampas de acessibilidade, ciclofaixa, paisagismo no canteiro central e realocação e instalação de postes com iluminação de LED.

“Essa entrega representa um investimento importante na qualidade da infraestrutura urbana da região. A obra foi executada com um conjunto de melhorias que tornam a via mais moderna, segura e preparada para atender a demanda atual e futura, beneficiando motoristas, ciclistas, pedestres e todos que utilizam a via diariamente”, destaca o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A duplicação amplia a capacidade de circulação da via e melhora a conexão entre os bairros da região, oferecendo mais fluidez ao trânsito e mais segurança nos deslocamentos. As intervenções também garantem melhores condições de acessibilidade, mobilidade e iluminação pública, acompanhando o crescimento urbano local e proporcionando mais qualidade de vida à população.

Fala Guidolin da Prefeitura

“Essa é uma obra estratégica para uma região que vem registrando forte expansão urbana nos últimos anos. O investimento contribui para organizar o crescimento da cidade, melhora a mobilidade, aumenta a atratividade para novos empreendimentos e assegura que o desenvolvimento aconteça com a infraestrutura necessária para atender a população de forma eficiente e sustentável”, afirma o secretário de Planejamento, Diego Guidolin.