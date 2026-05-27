O judoca Igor Zocal, da equipe Associação Desportiva Americanense de Judô (ADAJU)/Secretaria de Esportes de Americana, conquistou o título do Campeonato Paulista de Judô Cadete e Júnior. A competição, organizada pela Federação Paulista de Judô (FPJ), foi realizada no sábado (23), em Itapecerica da Serra.

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Igor garantiu o lugar mais alto do pódio na categoria Cadete Sub-18 (-73 kg), reafirmando seu destaque no cenário estadual da modalidade. Em 2024, ele também conquistou o título paulista na categoria Sub-15 (-66 kg).

A conquista consolida mais um importante resultado para o judoca americanense, que vem acumulando desempenhos expressivos em competições oficiais em 2026. Em março, ele foi vice-campeão do Campeonato Brasileiro de Judô e terceiro colocado na Copa São Paulo de Judô, considerada a maior competição da modalidade na América Latina, ambas na categoria cadete.

O atleta celebrou a conquista e destacou a importância do trabalho realizado ao longo da preparação. “Estou muito feliz por conquistar esse bicampeonato. Foi uma competição muito forte, com atletas de alto nível, então esse resultado representa todo o esforço dos treinos e da preparação. Agradeço aos meus professores, à minha família, aos companheiros de equipe e à Secretaria de Esportes pelo apoio. Agora sigo motivado para os próximos desafios”.

O professor Edson Catarino destacou a dedicação do atleta para alcançar mais um título estadual.

Professor fala de Igor Zocal

“O Igor é um atleta extremamente disciplinado, que treina com intensidade e vem apresentando uma evolução técnica muito importante. Esse título é merecido e mostra a força do judô de Americana no cenário estadual. Conquistar um bicampeonato paulista não é algo simples, ainda mais em uma categoria tão competitiva, e ele merece muito esse reconhecimento”.

Diego Caixeta, também professor do atleta, celebrou o desempenho do judoca e enfatizou a consistência apresentada na competição. “É uma conquista extremamente importante, porque o Campeonato Paulista reúne alguns dos melhores atletas do estado. O Igor conseguiu manter o foco, executar a estratégia planejada e teve um desempenho de alto nível”.

O secretário interino de Esportes, Pedro Peol, parabenizou o atleta e toda a comissão técnica pela conquista. “Parabenizamos o Igor, seus professores e toda a equipe por esse grande resultado para Americana. Conquistas como essa mostram a qualidade do judô americanense e o empenho dos profissionais envolvidos na formação dos atletas. Parabéns ao Igor pelo excelente desempenho e à comissão técnica pelo trabalho desenvolvido”.

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