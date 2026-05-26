A Desktop, empresa de telecomunicações presente em 200 cidades do interior e litoral de São Paulo, anuncia o seu patrocínio ao Basquete.Com, iniciativa voltada ao acesso ao esporte, à convivência coletiva e à formação cidadã em Sumaré, Nova Odessa, Matão e Franca.

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Viabilizado por meio da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, o projeto é realizado pelo Instituto ASPA, em parceria com o Instituto Anderson Varejão, e oferece aulas gratuitas de basquetebol para crianças e adolescentes entre 7 e 14 anos no contraturno escolar.

Para Fernanda Bacan, gerente de Gente & Gestão e ESG da Desktop, o apoio ao Basquete.Com contribui diretamente para a continuidade das atividades e para a ampliação do acesso ao esporte em regiões onde ações voltadas à infância e adolescência possuem papel importante na formação de jovens.

“Sumaré já recebia o Basquete.Com, mas a continuidade das aulas no município e a expansão da iniciativa para Nova Odessa dependiam da entrada de uma nova empresa patrocinadora. Dessa forma, optamos por fazer parte desse projeto, que tem apresentado resultados importantes na formação física e cidadã de crianças e adolescentes em vulnerabilidade social e, neste ano, em mais cidades por meio do nosso apoio”, afirma a gestora.

A Desktop mantém outros investimentos em iniciativas ligadas à educação, cultura, esporte e fortalecimento comunitário, com foco na geração de impacto positivo nos territórios onde atua. Somente em 2025, mais de 180 mil pessoas foram beneficiadas diretamente pelas ações sociais patrocinados pela Desktop, em municípios do litoral e do interior do Estado de São Paulo.

A iniciativa Desktop

Com o apoio da companhia, 200 alunos passam a ter acesso às atividades, sem restrições relacionadas a gênero ou deficiência, em uma proposta que utiliza o basquete como ferramenta de fortalecimento de vínculos sociais, inclusão, disciplina, ampliação de repertório e construção de perspectivas de futuro. A metodologia pedagógica possui alinhamento com a agenda da Organização das Nações Unidas (ONU) voltada à redução das desigualdades sociais, ao incentivo à saúde e bem-estar e à promoção da igualdade de gênero, com estímulo à prática de exercícios físicos entre todos os participantes e incentivo à ampliação da presença feminina em uma modalidade que ainda possui predominância masculina.

Além do basquetebol, os participantes têm acesso a palestras mensais com profissionais especializados, rodas de conversa e atividades educativas sobre temas sociais, com conteúdos relacionados à cidadania, respeito coletivo e responsabilidade social. A estrutura é completa e contempla a distribuição de uniforme completo, kits de lanches saudáveis e festivais de integração que fortalecem convivência, troca de experiências e aproximação entre famílias, escolas e comunidades.

A programação também inclui a participação dos alunos em experiências externas ligadas ao universo esportivo. Um dos destaques ocorreu no último mês, durante o Festival de Basquete, realizado no Complexo Esportivo Baby Barioni, na cidade de São Paulo.