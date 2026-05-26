Sumaré reforça importância da vacinação contra influenza em grupos prioritários

Município já aplicou mais de 23 mil doses da vacina e reforça imunização de crianças, gestantes e idosos diante do aumento de doenças respiratórias no período de frio

A Secretaria Municipal de Saúde de Sumaré reforça a importância da vacinação contra a influenza, especialmente com a chegada das temperaturas mais baixas e o aumento da circulação de vírus respiratórios. A campanha começou em 28 de março e segue até 30 de maio, com meta de imunizar ao menos 90% do público-alvo. Até o momento, o município aplicou 23.465 doses da vacina, com cobertura geral de 24,66% entre os grupos prioritários.

A imunização ocorre nas USFs (Unidades de Saúde da Família), das 7h30 às 15h30, e atende exclusivamente os grupos prioritários (crianças, gestantes e idosos) conforme estratégia nacional de proteção às pessoas mais vulneráveis às complicações da doença, com foco na redução de internações e mortes.

Entre os públicos com maior adesão estão as gestantes, com cobertura de 46,92% e 1.037 doses aplicadas. Entre os idosos com 60 anos ou mais, o município contabiliza 14.474 doses, o equivalente a 34,69% de cobertura. Já entre crianças de seis meses a menores de seis anos, foram aplicadas 3.083 doses, índice de 16,42%.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Além de crianças, gestantes e idosos, integram os grupos prioritários puérperas, trabalhadores da saúde, professores, pessoas com deficiência permanente, pessoas com doenças crônicas, trabalhadores dos Correios, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo e profissionais das forças de segurança.

Para receber a vacina, é necessário apresentar documento pessoal e carteira de vacinação. Pessoas com comorbidades devem apresentar comprovante da condição, como receita ou declaração médica. Trabalhadores dos grupos prioritários precisam comprovar o vínculo profissional.

O secretário de Saúde, Frederico Almeida, destacou a importância da imunização para reduzir complicações causadas pelo vírus influenza.

“Nosso objetivo é ampliar significativamente a cobertura vacinal, especialmente neste período mais frio, quando cresce o número de casos de doenças respiratórias”, afirmou.

Em 2026, Sumaré contabiliza 173 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Desse total, 13 casos de influenza tiveram confirmação, sem registro de óbitos relacionados à doença até o momento.

Leia + sobre saúde