Bruna Damaris Sant’anna da Silva, de 26 anos, foi encontrada viva na manhã desta terça-feira (26), após passar 3 dias desaparecida no mar, em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo.

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Ela estava à deriva, a cerca de 5 quilômetros da Ilha de Búzios, consciente, mas com quadro de hipotermia grave. Bruna foi socorrida pelo Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) e encaminhada para um hospital da região.

Vídeo- 3 dias perdida no mar

A jovem desapareceu no domingo (24), após sair para um passeio de moto aquática com Dheoge Pereira Bernardino, de 28 anos, que continua desaparecido. Os dois estavam em uma confraternização em uma lancha e teriam deixado o local sem avisar para onde seguiriam.

A moto aquática foi encontrada à deriva na segunda-feira (25), a cerca de 22 quilômetros do ponto onde o casal foi visto pela última vez. Um celular foi localizado dentro da embarcação, mas a bateria baixa impediu qualquer tentativa de rastreamento.

As buscas por Dheoge continuam. Para os bombeiros, o resgate de Bruna é considerado um verdadeiro milagre, já que sobreviver tanto tempo em alto-mar é algo extremamente raro.