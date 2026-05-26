Procon Móvel realiza 50 atendimentos na região central de Hortolândia

Agentes do órgão ligado à Prefeitura realizaram diversas orientações aos consumidores de maneira gratuita

O Procon Móvel, ação realizada pelo órgão vinculado à Prefeitura de Hortolândia, por meio da Secretaria de Assuntos Jurídicos, realizou, na semana passada, aproximadamente 50 atendimentos na base móvel instalada no cruzamento entre as ruas José Camilo de Camargo e Luiz Camilo de Camargo, na região central. O atendimento, de maneira gratuita, contribui com diversas demandas da população. A medida tem o objetivo de garantir mais direitos, informação e proteção para os consumidores do município.

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“Oferecemos orientações, abertura de reclamações, apoio em negociações de dívidas e atendimento especializado para casos de superendividamento. Em breve, mais uma etapa deste serviço será realizada. De todos os atendimentos realizados por nossos agentes, a maioria foram orientações. A população pode contar com o Procon em todos os momentos”, destaca a diretora do Procon Hortolândia, Dra. Eliane Daluio Costa.

ATENDIMENTO

O PROCON Hortolândia orienta os consumidores a denunciarem irregularidades pelo telefone ou pessoalmente no Palácio dos Migrantes – Paço Municipal “Angelo Augusto Perugini”, rua Professora Celina Franceschini Bueno, nº 100, Jardim Metropolitan, Hortolândia/SP – CEP 13.184-792. Telefones: (19) 3965-1400 – Ramais 7022 / 7034, WhatsApp (19) 99635-4208, e-mail [email protected].

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