O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana informa que foi identificado, na manhã desta terça-feira (26), o rompimento de uma adutora responsável pela ligação entre os Centros de Reservação CR-13 e CR-14, na região da Praia Azul.

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As equipes da autarquia já estão no local iniciando os reparos necessários para normalização do sistema. Em razão da intervenção, poderá ocorrer intermitência no abastecimento em bairros da região da Praia Azul ao longo do dia.

A previsão é que os trabalhos sejam concluídos até o fim da tarde desta terça-feira, com restabelecimento gradativo do abastecimento após a finalização do reparo.

Fala Fábio do DAE

O superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, esteve no local acompanhando os trabalhos das equipes. “Desde que o rompimento foi identificado, as equipes foram mobilizadas para iniciar o reparo e restabelecer o abastecimento o mais rápido possível. Estamos acompanhando de perto toda a execução do serviço para minimizar os impactos à população”, destacou.

O DAE orienta os moradores a utilizarem água de forma consciente, principalmente durante o período de execução do serviço.