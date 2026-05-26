Festival Raízes de Santa Bárbara divulga cardápio de alimentação solidária
A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, divulgou o cardápio oficial da praça de alimentação do Festival Raízes de Santa Bárbara 2026. O evento será realizado no dia 31 de maio, no Complexo Usina Santa Bárbara, reunindo tradição, música sertaneja e gastronomia, com entrada gratuita.
A programação do festival contará com shows de Marcos & Belutti e Guilherme & Santiago, principais atrações desta edição, além de apresentação da Orquestra Barbarense de Violas, show de Witorugo Oliveira e o tradicional Desfile de Cavaleiros e Muladeiros de Santa Bárbara.
A praça de alimentação será formada por instituições sociais e entidades do Município, que oferecerão uma variedade de pratos, lanches, porções, doces e refeições típicas. Além de proporcionar uma experiência gastronômica diversificada ao público, a iniciativa fortalece o trabalho desenvolvido pelas entidades participantes.
Entre as opções disponíveis estarão pastel, mandioca frita, cuscuz mole, caldo de mandioca, arroz com maminha, parmegiana de frango, feijão tropeiro, hambúrgueres artesanais, espetos, pizza cone, churros, doces típicos, fondue de chocolate com frutas, entre outros itens.
Participam da edição 2026 as entidades Associação Assistencial para Melhoria de Vida (AMEV), Associação de Beneficência e Educação – Casa da Criança, Associação de Moradores do Bairro Mollon (AMOBAM), Corporação Musical União Barbarense (COMUB), Fraternidade Descendência Americana (FDA), Rotary Club Progresso e Serviço de Assistência Social Meimei.
“O Festival Raízes valoriza nossas tradições e também fortalece o trabalho das entidades do Município, que participam da praça de alimentação solidária oferecendo produtos de qualidade e ajudando a construir um ambiente acolhedor para toda a família”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.
Confira detalhes do cardápio:
Associação Assistencial para Melhoria de Vida (AMEV)
Calabresa Acebolada servida com pão
Mandioca Frita
Pastel de Frango com Requeijão, de Carne e de Queijo
Caldo de Mandioca com Mandioquinha
Cuscuz Mole
Associação de Beneficência e Educação – Casa da Criança
Arroz com Maminha
Pastel de Carne, de Queijo, de Pizza e de Frango com Requeijão
Mandioca Frita
Polenta Frita
Batata Frita
Associação de Moradores do Bairro Mollon (AMOBAM)
Batata Chips
Cachorro-Quente
Combo de Cachorro-Quente com Batata Chips
Doces típicos (Morango do Amor, Morango com Chocolate, Cocada Branca, Cocada Preta, Coquinho, Quebra-queixo de Coco e de Amendoim)
Churros de Doce de Leite ou Brigadeiro
Churros de Nutella
Churros Espanhol com Chocolate Quente
Corporação Musical União Barbarense (COMUB)
Batata Frita
Batata Frita com Cheddar e Bacon
Combo Lanche Burguer com Batata Frita
Combo Lanche Salada com Batata Frita
Combo Lanche Bacon com Batata Frita
Parmegiana de Frango com arroz e batata frita
Café Expresso
Fraternidade Descendência Americana (FDA)
Cheeseburger
Cheeseburger Bacon
Especial Let
Batata Frita
Pizza Cone nos sabores Pizza, Frango com Catupiry e Marguerita
Arroz Doce no Pote
Brownie com Brigadeiro
Rotary Club Progresso
Lanche de Pernil
Lanche de Costela
Feijão Tropeiro
Fondue de Chocolate com Frutas
Serviço de Assistência Social Meimei
Lanche de Linguiça
Lanche de Costela
Combo de Lanche com Batata Frita
Batata Frita
Batata Frita com Bacon e Cheddar
Espetos (Carne, Frango, Queijo Coalho, Linguicinha Defumada e Panceta)
Espeto com acompanhamentos (arroz, farofa e vinagrete)
O Festival Raízes 2026 é uma realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com patrocínio 100% Chopp e Cervejaria Asbhy, apoio da Comissão Organizadora de Cavaleiros e Muladeiros de Santa Bárbara d’Oeste e da SOS Telecom, e media partner da Vox90.
Serviço
Festival Raízes de Santa Bárbara 2026
Dia 31 de maio (domingo), das 12 às 23 horas
Local: Complexo Usina Santa Bárbara | Rua Aristeo Carlos Pereira, Residencial Dona Margarida – Santa Bárbara d’Oeste/SP
Entrada gratuita
