A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, deu início à Liga Municipal de Vôlei de Sumaré (LMVS) 2026, movimentando atletas, equipes e torcedores durante o último fim de semana no CIE Leandro André Alves “Bordon”, localizado na Avenida Carlos Basso, 100, no Residencial Bordon.

As partidas das categorias masculina e feminina marcaram o pontapé inicial da competição, promovendo integração entre os times, incentivo à prática esportiva e fortalecimento do voleibol no município.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Pedro Rocha, destacou a importância da realização da liga para o desenvolvimento esportivo da cidade.

“A Liga Municipal de Vôlei é fundamental para incentivar nossos atletas, fortalecer as equipes locais e ampliar o acesso ao esporte. Além da competição saudável, esses eventos promovem integração, qualidade de vida e valorização dos talentos esportivos de Sumaré”, afirmou o secretário.

Os jogos foram realizados ao longo do sábado (24) e contaram com confrontos equilibrados e grande participação das equipes participantes.

Confira os resultados da rodada:

LMVS – Feminino 2026

08h00

Ryzens 0 x 2 Hydra Voleibol

08h50

Recreativo Sumaré 0 x 2 Viva Vôlei Sumaré

LMVS – Masculino 2026

09h40

Viva Vôlei Sumaré 0 x 2 União Brazil

10h30

Univôlei Sumaré 2 x 0 Calanguinhos

11h20

Vôlei Resenha 0 x 2 Pegasus Sumaré

Todas as partidas aconteceram no CIE Leandro André Alves “Bordon”, reunindo atletas e público em mais uma importante iniciativa de incentivo ao esporte promovida pela administração municipal.