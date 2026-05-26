A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, deu início à Liga Municipal de Vôlei de Sumaré (LMVS) 2026, movimentando atletas, equipes e torcedores durante o último fim de semana no CIE Leandro André Alves “Bordon”, localizado na Avenida Carlos Basso, 100, no Residencial Bordon.
As partidas das categorias masculina e feminina marcaram o pontapé inicial da competição, promovendo integração entre os times, incentivo à prática esportiva e fortalecimento do voleibol no município.
O secretário municipal de Esporte e Lazer, Pedro Rocha, destacou a importância da realização da liga para o desenvolvimento esportivo da cidade.
“A Liga Municipal de Vôlei é fundamental para incentivar nossos atletas, fortalecer as equipes locais e ampliar o acesso ao esporte. Além da competição saudável, esses eventos promovem integração, qualidade de vida e valorização dos talentos esportivos de Sumaré”, afirmou o secretário.
Os jogos foram realizados ao longo do sábado (24) e contaram com confrontos equilibrados e grande participação das equipes participantes.
Confira os resultados da rodada:
LMVS – Feminino 2026
08h00
Ryzens 0 x 2 Hydra Voleibol
08h50
Recreativo Sumaré 0 x 2 Viva Vôlei Sumaré
LMVS – Masculino 2026
09h40
Viva Vôlei Sumaré 0 x 2 União Brazil
10h30
Univôlei Sumaré 2 x 0 Calanguinhos
11h20
Vôlei Resenha 0 x 2 Pegasus Sumaré
Todas as partidas aconteceram no CIE Leandro André Alves “Bordon”, reunindo atletas e público em mais uma importante iniciativa de incentivo ao esporte promovida pela administração municipal.