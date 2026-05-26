Vereador por Americana destaca obras de escoamento de água em dois pontos do bairro

O vereador Fernando da Farmácia segue trabalhando por melhorias importantes para a população de Americana. Já teve início a obra de construção de um canaletão para escoamento da água parada na rotatória da Avenida Cillos com a Rua Limeira, em frente ao Supermercado São Judas, uma demanda antiga dos moradores e motoristas que passam pelo local diariamente.

Além desta obra, uma nova melhoria já está programada para começar após a conclusão da primeira etapa. Também na Avenida Cillos, será construído um canaletão que atravessará os dois sentidos da via, em frente ao Society Arena Cillos, com o objetivo de melhorar o escoamento da água e garantir mais segurança no trânsito.

“Nosso compromisso é estar presente nos bairros, ouvindo a população e buscando soluções reais para os problemas da cidade. Essas obras são importantes para evitar transtornos, melhorar a mobilidade e trazer mais segurança para todos que passam pela região”, destacou o vereador Fernando da Farmácia.