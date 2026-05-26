A Câmara de Sumaré aprovou 2 projetos de lei durante a sessão ordinária desta terça-feira (26). As propostas, previstas na Ordem do Dia, receberam a unanimidade de votos favoráveis em plenário. O PL nº 20/2026, de autoria do vereador Allan Sangalli (PSB), institui a Cartilha Educativa Ilustrada de Boas Práticas de Convivência Urbana na rede municipal de ensino.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Já o PL nº 76/2026, apresentado pelo vereador Rai do Paraíso (Republicanos), institui o Programa Municipal de Acessibilidade Sensorial nas Escolas.

Além das propostas ligadas à área da educação, os vereadores aprovaram uma moção de congratulação de autoria do vereador Wellington Souza (PT). No documento, o parlamentar homenageia os atletas da cidade que representaram Sumaré na tradicional Corrida dos Migrantes 35 Anos, realizada na cidade de Hortolândia. O evento contou com mais de 1.500 atletas inscritos, reunindo competidores de diversas cidades da região.

Além dos 2 projetos

Os parlamentares também aprovaram 21 requerimentos de concessão de medalhas a personalidades de destaque em Sumaré. A sessão solene de entrega dessas honrarias acontece no dia 26 de junho, às 19h, no salão social do Clube Recreativo.

Por fim, o munícipe José Roberto Miano fez uso da Tribuna Livre para abordar temas relacionados à limpeza de áreas de APPs, desova de entulho e retirada de detritos do rio.