Homenagem aos centenários destaca qualidade de vida em Hortolândia

Evento, na sexta-feira (22), celebrou a vida de três idosos que completaram 100 anos e fazem parte da construção da cidade; atividade faz parte das comemorações pelos 35 anos de Hortolândia

Seu Enoch, dona Floripes e seu José têm algo em comum. Todos eles ultrapassaram 100 anos de vida, vivem em Hortolândia e celebram a alegria de viver bem. E tudo isso é motivo para a população comemorar. Para celebrar a longevidade, a Prefeitura de Hortolândia promoveu, na manhã desta sexta-feira (22/05), o evento “Envelhecer é a arte do saber viver”, que reuniu estes centenários, seus familiares em uma programação festiva no Teatro Elizabeth Keller de Matos, no Jardim Amanda. Teve decoração com balões, bolo e parabéns para comemorar a vida destes cidadãos hortolandenses, que fazem parte da história da cidade e ajudam a construir Hortolândia.

Hortolândia conquistou, nesta semana, o título de município com maior qualidade de vida na RMC (Região Metropolitana de Campinas), de acordo com o ranking de IPS (Índice de Progresso Social) Brasil 2026. Com serviços que melhoram a vida da população, a Prefeitura cuida das pessoas e traz orgulho e vida longa para quem vive aqui.

“Que bom chegar aos 100 anos e poder ser homenageado! Cada pessoa tem uma história linda para contar. Cada dia que a gente acorda e agradece a Deus, temos a oportunidade de construir uma nova história. Hoje, é uma honra e um prazer homenagear estes centenários, que fazem parte da história de Hortolândia. Que esta festa possa chegar ao coração dos nossos idosos e que eles se sintam felizes com essa homenagem.

A Prefeitura trabalha para entregar, cada vez mais, o melhor para a população. E que cada um de nós possamos, um dia, também recebermos essa homenagem”, destacou a primeira dama, Secretária de Inclusão e Desenvolvimento Social e presidente do Fundo Social, Maria dos Anjos, que representou o prefeito na programação.

A Secretária de Governo, Ieda Manzano, também esteve presente na homenagem e destacou o carinho e respeito pela turma da Melhor Idade de Hortolândia, que conta com dois centros de convivência: um no Jardim Amanda e outro no Remanso Campineiro.

Para os idosos homenageados e suas famílias, viver em Hortolândia foi fator fundamental para a conquista da longevidade. Eliene Alves da Silva trouxe o pai, seu José, para morar na cidade em 2019. Ela é filha de criação do seu José, adotada desde os 4 anos, e após o pai ficar viúvo, cuida do idoso com todo amor. “Faz muita diferença para a vida dele morar em Hortolândia. O atendimento que recebemos na unidade de saúde é muito bom. Ele passa pela UBS (Unidade Básica de Saúde) Figueiras, pegamos medicação todo mês lá. A médica é ótima, e o atendimento do serviço social também”, afirma Eliene.

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Já Terezinha de Souza Mariano é filha da dona Floripes, e também trouxe a mãe para viver em Hortolândia em busca de qualidade de vida. “Minha mãe está aqui há 5 anos. A estrutura da cidade colabora muito para cuidar dela. Ela veio de São Paulo, e lá adoecia muito. Aqui ela vive melhor, o clima é bom. Ela não adoece mais. Eu amo essa cidade, Hortolândia cresceu muito e vivemos bem aqui”, destacou Terezinha.

A família do sr. Enoch também esteve presente na homenagem. O filho dele, Eliakim José do Carmo, ficou feliz com a homenagem ao pai.

“Hortolândia é uma cidade muito especial para nós. Essa homenagem hoje foi linda demais. Houve uma preocupação muito carinhosa em oferecer este momento para os centenários”, comentou Carmo. O bisneto do seu Enoch, Gabriel Rigoli de Lima Barreto, também esteve presente na celebração e relembrou a influência do bisavô na própria vida e a importância de chegar saudável aos 100 anos. “Ele é um grande patriarca. Teve a oportunidade de vir para Hortolândia e não parar mais de fazer as coisas que gostava de fazer. A cidade foi muito importante para ele chegar neste momento atual”, ressaltou Gabriel.

O evento “Envelhecer é a arte do saber viver” faz parte das comemorações pelo aniversário de Hortolândia, que completou 35 anos de emancipação política em 19 de maio. A ação também celebra a data instituída pelo calendário oficial como Dia Municipal das Pessoas Centenárias (17 de maio).

Conheça abaixo, um resumo da vida de cada um dos centenários homenageados em 2026:

Floripes Conceição de Lima

Nascida no dia 27/06/1924, na cidade de Senador Firmino (MG)

Viúva, teve 5 filhos, é católica e trabalhou como doméstica

Gosta de crochê e ouvir músicas raízes

José Martins Oliveira

Nascido em 09/03/1926, no Mato Grosso do Sul

Trabalhou na roça e na Prefeitura de Paraibuna (SP)

Gosta de conversar boas prosas e de viver com amor

Enoch José do Carmo

Nascido 05/01/1926, na Bahia

Pai de 13 filhos, foi agricultor, soldador, missionário e evangelista

Dedicou sua vida à família, à fé e ao cuidado com as pessoas

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