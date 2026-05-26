O Americana Shopping desmentiu, por meio de nota, a infomrção publicada pelo NM na manhã desta terça-feira de que havia uma dívida de R$ 40 mil com o Rio Branco Esporte Clube. Em nota conjunta com o clube, o shopping disse que a nota do NM ‘não condiz com a realidade dos fatos’. A nota foi emitida 7 horas depois de publicada.

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Nota de Esclarecimento Americana Shopping

O Rio Branco Esporte Clube e o Americana Shopping esclarecem que as informações veiculadas pelo Portal Novo Momento de Americana nesta data não condizem com a realidade dos fatos.

As instituições reforçam que mantêm uma sólida parceria comercial ao longo das últimas duas temporadas, pautada pela ética e pelo desenvolvimento mútuo. Ambas as partes continuam em constante diálogo para avaliar o planejamento e a viabilidade de novos projetos e apoios para os próximos anos.

O clube e o empreendimento permanecem à disposição para eventuais esclarecimentos, prezando sempre pela exatidão e pela transparência das informações direcionadas ao público e à imprensa.