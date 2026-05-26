O resultado gerou mais de R$ 1,7 milhão em receita bruta e faz parte do Programa de Apicultura da companhia

Apicultores parceiros do Programa de Apicultura da Suzano alcançaram, em 2025, a marca de 129 toneladas de mel produzidas em diferentes regiões do interior de São Paulo. O resultado gerou cerca de R$1,7 milhão em receita bruta diretamente para os produtores e evidencia o potencial da apicultura como alternativa sustentável de diversificação de renda no campo.

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A iniciativa é desenvolvida pela Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, em parceria com 14 associações e mais de 500 apicultores. Além de impulsionar a geração de renda, o programa contribuiu para a valorização da agricultura familiar, o fortalecimento do empreendedorismo rural e a conservação da biodiversidade, alinhado à estratégia da companhia de promover soluções baseadas em recursos renováveis e impulsionar a economia sustentável.

“Na Suzano, acreditamos que só é bom para nós se for bom para o mundo. O Programa de Apicultura traduz esse direcionador ao gerar renda para produtores rurais e, ao mesmo tempo, contribuir para a preservação ambiental, considerando o papel essencial das abelhas na biodiversidade. Além disso, em parceria com produtores rurais, o programa contribui para a consolidação da apicultura como uma importante fonte de renda em diferentes regiões do Estado de São Paulo”, destaca Joana Mamedes, coordenadora de Relacionamento Social da Suzano em São Paulo.

Por meio do programa, os apicultores têm acesso a áreas de plantio de eucalipto manejadas de forma responsável, utilizando-as como pasto apícola, o que amplia a capacidade produtiva e fortalece a atividade em comunidades rurais. A iniciativa também oferece suporte técnico especializado, que abrange desde o manejo das colmeias até estratégias de comercialização, promovendo o desenvolvimento produtivo de forma estruturada e colaborativa.

Apicultores – Pessoas e Histórias

Com o avanço da atividade, trajetórias como a da apicultora Vanilda Luciene de Faria Santos refletem o impacto positivo do programa. Integrante da Associação Minhoca, ela destaca a transformação proporcionada pela apicultura. “Grande parte das conquistas da minha vida veio por meio da apicultura. Foi com o apoio do projeto que consegui voltar ao mercado de trabalho, me formar, fazer pós-graduação e, hoje, também ajudar nos estudos dos meus filhos. O mel trouxe novas oportunidades para a minha vida”, relata.

O episódio completo com a história da apicultora Vanilda pode ser assistido no YouTube, por meio deste link.