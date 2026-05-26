Biometria vem aí- Você já imaginou embarcar no ônibus ou metrô sem precisar procurar o cartão na mochila, abrir o aplicativo no celular ou contar moedas?Essa realidade está mais próxima do que parece.

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O setor de transporte público e mobilidade urbana enfrenta um desafio crítico: como processar volumes massivos de passageiros com segurança absoluta, sem sacrificar a fluidez do tráfego. A resposta para esse dilema reside na tecnologia de reconhecimento vascular da palma da mão (Palm Vein), uma solução que combina precisão cirúrgica com uma experiência de usuário higiênica, rápida e totalmente sem contato.

Biometria já funciona em outros países

Em países como China, Austrália e Estados Unidos, a tecnologia já foi aprovada e consolidada como ideal por sua segurança contra fraudes e facilidade de uso na rotina dos cidadãos. O sistema já opera, por exemplo, em lojas de conveniência de aeroportos americanos e grandes arenas de eventos integradas a terminais.

Essa validação rápida permitiu que o público compreendesse a segurança do ecossistema, diminuindo a resistência cultural para futuras integrações em transportes de alta exigência. No Brasil e na América Latina, empresas inovadoras de segurança de identidade e biometria já operam projetos-piloto em portões de embarque de aeroportos e terminais de passageiros rodoferroviários. O movimento aproveita o momento estratégico em que governos buscam soluções de Seamless Travel (viagem sem interrupções) que sejam mais seguras e respeitem estritamente as regulamentações de privacidade de dados.

Para analisar os desdobramentos dessa mudança, os desafios de implementação e o papel da tecnologia no combate aos golpes, colocamos à disposição para entrevistas Leonardo Araújo, CEO da Biostation.A Biostation é uma empresa brasileira especializada em soluções de autenticação digital e orquestração antifraude baseadas em biometria.