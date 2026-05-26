A equipe de voleibol masculino sub-19 da Secretaria de Esportes de Americana conquistou mais uma importante vitória pela XXXIV Copa Regional de Voleibol, organizada pela Liga Regional de Campinas. A partida foi disputada no sábado (23), no ginásio principal do Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico.

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Com boa atuação coletiva, os americanenses venceram Araraquara por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 27/25 e 25/20. Com o resultado, a equipe soma agora oito pontos e ocupa momentaneamente a liderança do campeonato, com três vitórias e duas derrotas em cinco partidas disputadas.

“Estamos muito satisfeitos com a entrega dos atletas. Esse grupo tem trabalhado forte nos treinamentos, se dedicado bastante e os resultados são consequência desse comprometimento. Assumir momentaneamente a liderança é importante, mas sabemos que a competição é equilibrada e precisamos manter os pés no chão para seguir evoluindo. Convidamos a todos para mais uma vez nos apoiar no próximo sábado, no Centro Cívico”, destacou o técnico da equipe, José Nestor Battistuzzi.

Secretário elogia vôlei masculino

“Essa vitória mostra a seriedade do trabalho desenvolvido com o voleibol de base em Americana. Temos profissionais comprometidos, atletas dedicados e uma estrutura que busca oferecer condições para o crescimento esportivo desses jovens. Ficamos muito felizes em ver a equipe conquistando resultados importantes e representando tão bem o município”, comemorou o secretário interino de Esportes, Pedro Peol.

O próximo compromisso da equipe será no sábado (30), às 11h, novamente no Centro Cívico, diante da equipe de São João da Boa Vista. A entrada é gratuita.