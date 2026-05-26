A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e da Unidade de Fiscalização, Licenciamento Ambiental e Projetos, abriu inscrições para o Curso de Licenciamento Ambiental de Impacto Local, que será realizado no dia 3 de junho (quarta-feira), das 9h às 12h, no Núcleo de Educação Ambiental (NEA) do Parque Ecológico. A capacitação é gratuita, voltada a profissionais, estudantes, empreendedores e demais interessados, e possui vagas limitadas.

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As inscrições podem ser feitas pelo e-mail [email protected] ou presencialmente na Secretaria de Meio Ambiente, localizada na Rua Florindo Cibin, 435, Jardim São Paulo.

O curso faz parte da programação da Semana do Meio Ambiente e tem como objetivo orientar a população sobre os procedimentos e exigências relacionados ao licenciamento ambiental municipal, além de aproximar os cidadãos das ações desenvolvidas pela administração pública na área ambiental.

Capacitação em Americana

Durante a capacitação, serão abordados temas ligados à fiscalização ambiental, publicidade urbana, agenda verde, agenda azul e emissão de certidões ambientais. A programação também inclui orientações sobre descarte irregular de resíduos, poluição sonora, queimadas, movimentação de terra, supressão de árvores isoladas, estudo de impacto de vizinhança e processos de licenciamento classificados como de alto risco.

De acordo com o diretor da Unidade de Fiscalização, Licenciamento Ambiental e Projetos, Cícero de Jesus, o curso tem como objetivo ampliar o conhecimento técnico da população e aproximar o cidadão das ações ambientais do município. “O licenciamento ambiental é uma ferramenta fundamental para garantir o desenvolvimento sustentável da cidade. Nosso objetivo é orientar profissionais e empreendedores sobre os procedimentos corretos, promovendo mais segurança jurídica, preservação ambiental e agilidade nos processos”, destacou o diretor.

A secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales, ressaltou a importância da iniciativa para fortalecer a educação ambiental e incentivar práticas responsáveis. “A informação é essencial para construirmos uma cidade mais consciente e sustentável. Este curso representa uma oportunidade de capacitação e diálogo com a sociedade, reforçando o compromisso da administração municipal com a preservação ambiental e o desenvolvimento equilibrado de Americana”, afirmou a secretária.

Mais informações sobre o curso podem ser obtidas pelo telefone: (19) 3471 7770.