O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste informa que o abastecimento de água poderá ficar prejudicado na próxima quarta-feira (27), a partir das 8 horas, para bairros das regiões do Vila Rica e Conjunto Roberto Romano. A alteração temporária no fornecimento ocorrerá devido à realização de serviços programados de inspeção, limpeza e desinfecção nos reservatórios de água.

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Estas manutenções preventivas são de extrema importância e ocorrem periodicamente para garantir a excelência e a qualidade da água distribuída à população, além de assegurar o pleno funcionamento do sistema de abastecimento.

Os bairros que poderão ser afetados são: Vila Rica, Jardim Barão, Jardim Amarilis, São Joaquim, Residencial Bom Jardim, Conjunto Roberto Romano, Rochele I e II, Santa Alice, Laudissi, Aranha Oliveira, Parque Olaria, Recreio Alvorada e Vista Alegre.

Devido à complexidade dos trabalhos, a previsão é que o abastecimento se normalize por volta das 22 horas.

A autarquia orienta os moradores dos bairros citados a economizarem água e evitarem desperdícios antes e durante a quarta-feira (27). Recomenda-se que a água das caixas d’água residenciais seja priorizada para atividades essenciais, como alimentação e higiene pessoal. Evitar lavar calçadas, quintais e veículos nesse dia.

Linhas do DAE

Para mais informações, a população pode entrar em contato através dos canais oficiais de atendimento da autarquia: 0800-770-3459 / 3459-5910 / whatsApp (somente texto): (19) 9.9992.6848.

Serviço da CPFL em sistema de captação pode causar intermitência no abastecimento nas regiões do Cordenonsi e do São Manoel nesta quarta-feira

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana informa que um serviço programado da CPFL – Companhia Paulista de Força e Luz no sistema de captação de água bruta poderá causar intermitência no abastecimento em bairros das regiões do Cordenonsi e do São Manoel nesta quarta-feira (27). A manutenção será executada no período das 8h às 11h. Durante esse intervalo, aproximadamente 15 milhões de litros de água deixarão de ser captados e tratados.

A intervenção faz parte da continuidade das melhorias iniciadas neste mês para modernização e ampliação da segurança operacional do sistema elétrico das captações. Os serviços são necessários para a conclusão da transferência de energia da rede antiga para a nova rede elétrica e incluem a parametrização da cabine geral, instalação de medidor e interligação ao novo disjuntor, etapas fundamentais para ampliar a confiabilidade operacional da estrutura responsável pela captação de água da cidade.

Em razão da paralisação temporária do sistema, poderá ocorrer intermitência no abastecimento e baixa pressão nos reservatórios das ETAs 1 e 2, afetando bairros como Jaguari, São Manoel, Cariobinha, Nova Carioba, Ipês Amarelos, Pau Brasil, Cordenonsi e regiões adjacentes. Também poderá haver intermitência em bairros localizados na região do Pós-Anhanguera, incluindo Santa Maria e São Luiz. O abastecimento será retomado gradativamente após a conclusão dos trabalhos.

O superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, destacou que a intervenção representa mais uma etapa importante dentro do processo de modernização da infraestrutura elétrica das captações. “Estamos avançando em uma melhoria estratégica para aumentar a segurança operacional e a confiabilidade de uma estrutura fundamental para o abastecimento da cidade. Todo o trabalho é planejado para minimizar impactos e fortalecer o sistema a longo prazo”, afirmou.

O diretor da Unidade de Tratamento de Água, Aparecido Roberval de Lima, ressaltou a importância técnica da intervenção. “Essa etapa é necessária para concluir a transferência da alimentação elétrica para a nova estrutura implantada nas captações. Trata-se de um avanço importante para garantir mais estabilidade e segurança operacional ao sistema”, destacou.

O DAE orienta a população das regiões afetadas a utilizar água de forma consciente, principalmente durante o período da manutenção.