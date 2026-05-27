Prefeitura concentrará, numa mesma região, as unidades de atendimento especializado, facilitando acesso da população aos serviços em saúde

A Vila da Saúde, na região do Green Park, começa a ganhar mais um equipamento público de saúde. É o CER (Centro Especializado em Reabilitação), cujas obras já são realizadas pela Prefeitura de Hortolândia. Com a instalação do CER na área onde hoje já funcionam serviços como o CEM (Centro de Especialidades Médicas) e o Caism (Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher), a Prefeitura garante facilidade de acesso para quem precisa de atendimento médico, centralizando numa mesma região os centros especializados.

A unidade em construção terá como foco a reabilitação física e intelectual, integrando serviços que atualmente são oferecidos em dois locais distintos: o CIER (Centro Integrado de Educação e Reabilitação) – Romildo Pardini, no Jd. Santa Amélia, e o CRF (Centro de Reabilitação Física) Mônica Cristina Blanco, no Remanso Campineiro. A previsão é que a obra seja concluída em 20 meses.

De acordo com a Secretaria de Obras, a construção do CER recebe investimentos de aproximadamente R$ 7 milhões do Ministério da Saúde. A estrutura é erguida numa área de 5,7 mil metros quadrados. O local contará com salas voltadas à recuperação física e intelectual, além de terapias e exames, como audiometria.

Vila da Saúde

Além do CER, a Vila da saúde também contará com uma unidade do CAPS, o A/D (Álcool/Drogas). Dentre as unidades já instaladas na região, compondo a Vila da Saúde, estão o CEM, o Caism, o Hospital e Maternidade Municipal Mario Covas, a central do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), e o Jardim Terapêutico Querubim, que fica dentro do Espaço Viva Mais, no Jardim Santa Clara do Lago. A Vila da Saúde ainda prevê as obras de uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento).