O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe, no sábado (30), às 20h, “Memórias do Vinho”, com Elias Andreato e Caio Blat nos papéis de pai e filho. Produzida por Clovis Sampaio Torres, a peça- um drama familiar ambientado no universo dos vinhos- promete ir além da superfície dos rótulos e safras, mergulhando em uma narrativa densa sobre afeto, ruína e reconciliação.

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É na adega da família que pai (Elias Andreato) e filho (Caio Blat), afastados há anos, se reencontram. A coleção de vinhos reúne compras de oportunidade, antigos presentes e garrafas arrematadas em leilões frequentados pelos muito ricos, e pode ser a solução para um projeto pessoal do filho. Arruinado financeiramente, o jovem vê na valiosa coleção de vinhos do pai sua tábua de salvação.

Mas a adega, descrita na sinopse como “uma espécie de biblioteca de memórias”, logo se revela um território minado. Ali o filho descobre um diário secreto dos vinhos, escrito pelo pai e que vai além dos registros técnicos sobre safras, datas de aquisição e momentos em que cada garrafa foi aberta.

O caderno expõe uma autobiografia emocional, incluindo revelações que transformam o encontro num tenso acerto de contas. A montagem então questiona o público: estarão os dois preparados para um brinde final?

“Este drama familiar, por vezes cômico e por vezes poético, promete encantar enólogos e apreciadores do vinho, capaz de resgatar histórias comuns a todos nós, como são as relações pai e filho”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Para ver Caio Blat

Os ingressos custam de R$ 60 a R$ 120 e estão disponíveis no site www.ingressodigital.com. A classificação indicativa é de 12 anos. O Teatro Lulu Benencase fica na Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol, em Americana.