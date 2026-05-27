Pizzaria sofre prejuízo após furto de fios em Nova Odessa

Dono de empreendimento na Avenida Ampelio Gazzetta denunciou ocorrência nesta segunda (25)

Empreender no Brasil não é nada fácil e muitos enfrentam problemas que vão além das altas taxas e impostos. Um exemplo aconteceu com a unidade da franquia Up To Pizza, localizada na Avenida Ampélio Gazzetta, em Nova Odessa, que sofreu furto de fiação elétrica na madrugada desta segunda-feira (25).

O proprietário do estabelecimento, no bairro Residencial Lopes Iglesias, denunciou a situação em vídeo nas redes sociais e expôs a situação que comprometeu totalmente o funcionamento da pizzaria. Foram subtraídos aproximadamente 12 metros de cabos de 16 milímetros, responsável pela alimentação elétrica do local.

De acordo com relato do empresário, a ação criminosa deixou o local sem energia elétrica logo no começo da semana, prejudicando o atendimento aos clientes e todo o funcionamento do comércio. Foram mostradas imagens do estabelecimento todo às escuras e com funcionários aguardando a solução do problema.

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Desabafo

O comerciante fez um forte desabafo e demonstrou indignação com o ocorrido, criticando a incidência de furtos deste tipo, que estariam afetando comerciantes e moradores das cidades da região. O resultado, segundo ele, é de empresários arcando com prejuízos financeiros, interrupção das atividades e insegurança constante.

“Segunda-feira. Essa é a vida de empresário. Tendo que arrumar cabo que nóia filho da p… vem aqui e rouba. E a gente não consegue trabalhar, não consegue vender, não consegue abrir”, ressaltou. Ele ainda mencionou que o estabelecimento possui vigilância, mas não é uma questão simples de ‘sair atirando’ para evitar o crime.

O Novo Momento ouviu relatos de moradores das proximidades da Avenida Ampélio Gazzetta, o corredor gastronômico do município e que ‘emend’a com a Avenida Rebouças, em Sumaré. Existem queixas de crimes do tipo e falta de segurança para trabalhar nas redondezas.

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