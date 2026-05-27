Praça “José Bellani”, no Jardim Dulce, recebe playground em SBO

A obra de revitalização da Praça “José Bellani”, no Jardim Dulce, avançou para uma nova etapa nesta segunda-feira (25), com a instalação do playground. Na sequência, as equipes vão colocar areia, fazer os alambrados e instalar os brinquedos do Espaço Pet.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

“São equipamentos para garantir a diversão das crianças e o lazer tanto dos pets quanto dos tutores, que poderão frequentar um espaço bem estruturado, iluminado e com acessibilidade”, diz o secretário de Meio Ambiente, Cleber Luis Canteiro.

Localizada entre as ruas das Hortências, das Palmas, dos Maracujás e dos Lírios, a praça existe há mais de 30 anos e atualmente passa por uma completa remodelação, com melhorias que incentivam o uso do espaço pela comunidade. A obra começou em dezembro de 2025 e já está em sua reta final.

O projeto contempla novo calçamento, iluminação em LED, paisagismo renovado, além da implantação de Espaço Pet, playground e academia ao ar livre. As intervenções garantirão mais opções de lazer e convivência para os moradores da região.

Leia Mais notícias da cidade e região