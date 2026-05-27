O icônico castelo construído pelo cantor Zé Rico, em Limeira (SP), entrou em uma nova fase após anos de abandono, disputas judiciais e tentativas frustradas de leilão. A Prefeitura declarou o imóvel como de utilidade pública, abrindo caminho para uma possível desapropriação do espaço, que poderá se transformar em um museu dedicado à música sertaneja.

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A propriedade chegou a ir a leilão diversas vezes nos últimos anos para tentar quitar dívidas trabalhistas deixadas pelo artista, mas as negociações não avançaram. Mesmo avaliado em milhões de reais, o imóvel nunca encontrou compradores interessados em assumir os custos e pendências envolvendo o local.

Vídeo Castelo José Rico

Com mais de 100 quartos e cerca de 48 mil metros quadrados, o castelo ficou conhecido nacionalmente pela grandiosidade e pela arquitetura inspirada em construções europeias. As obras começaram nos anos 1990, mas nunca foram totalmente concluídas. José Rico morreu em 2015 sem conseguir finalizar o projeto.

Segundo a Prefeitura de Limeira, a intenção é preservar o espaço e criar um polo cultural e turístico voltado à valorização da música sertaneja e da história de um dos maiores nomes do gênero no Brasil. O decreto publicado pelo município ainda não garante a desapropriação, mas permite o início dos estudos técnicos, jurídicos e financeiros sobre a área.

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